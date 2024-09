Il Comitato Federale Tennistavolo del Molise, alla vigilia dell’inizio delle attività agonistiche 2024/25, vuole celebrare i risultati ottenuti questa estate dall’atleta molisano Romualdo Manna che, nel corso dei Mondiali Master svolti a Roma nel corso del mese di luglio 2024, ha raggiunto risultati eccezionali con ben due terzi posti nelle categorie singolo 40/44 e doppio misto 40/44.

La manifestazione internazionale, denominata ITTF World Masters Table Tennis Championships, è stata la competizione pongistica più partecipata nella storia del Tennis Tavolo mondiale con la partecipazione di 6100 atleti provenienti da oltre 100 nazioni.

Il nostro campione Molisano, Romualdo Manna, 41enne boianese, che gioca attualmente per il CUS Torino, ha vinto due medaglia di bronzo nelle due competizioni mondiali a cui ha partecipato.

Nel singolare maschile 40/44 il nostro campione ha superato il girone di qualificazione battendo il boliviano Montellano Carvajal e il tedesco Tucholski e perdendo per 3 a 2 con il francese Cassard. Nei giorni successivi Romualdo ha sopraffatto in modo inesorabile i propri avversari, con un gioco davvero solidissimo e di grande qualità, sconfiggendo nell’ordine il francese Couturier, il rappresentante della repubblica ceca Chalupa, il polacco Papuga, il bulgaro Ivanov e l’austriaco Habesohn. Il suo percorso di vittorie si è concluso, purtroppo, in semifinale, contro il fortissimo portoghese Joao Monteiro (attuale numero 72 della classifica mondiale); lo stesso portoghese, dopo aver vinto il Campionato Master, ha raggiunto la propria nazionale portoghese impegnata alle Olimpiadi di Parigi da poco concluse.

Nel doppio misto il nostro Romualdo ha giocato in coppia con la canadese Ioulia Degtiar. La coppia italo-canadese ha superato il proprio girone di qualificazione sconfiggendo le coppie inglesi Crankshaw/Harrison, spagnole Montes/Fernandez Sanchez e tedesche König/Plessney. Nei giorni successivi Manna/Degtiar hanno sconfitto nell’ordine la coppia ceca Wasik/Wasikova, la coppia slovacca/tedesca Skuril/Luh-Fleischer, la coppia francese Pietropaoli/Portheault e la coppia polacca Stopinski/Kijok; solo in semifinale la coppia finlandese Pettersson/Donner ha avuto la meglio per 3 a 1 contro il duo Manna/Degtiar.

Romualdo, già Campione Italiano nel 2023 nella categoria master 40/50, ha iniziato a imparare il tennistavolo da ragazzo, a Boiano, grazie a suo padre Leonardo Manna, suo primo tecnico, che gli ha insegnato tutta la tecnica di base di questo nostro amato sport. Nel 2015 Romualdo Manna è stato n°3 della classifica assoluta italiana e attualmente è il numero 43 in classifica assoluta. Gioca e allena a Torino nella squadra del CUS Torino. Il suo allievo, Giacomo Allegranza, diciottenne torinese, è attualmente n°8 della classifica assoluta italiana.

Il Comitato Federale Tennistavolo del Molise ringrazia Romualdo per l’esempio che rappresenta per il tennistavolo molisano sperando di avere, presto, altri atleti molisani che potranno emulare il campione boianese.