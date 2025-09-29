Campobasso al FISU: sicurezza urbana e formazione

Il consigliere Madonna rappresenta Campobasso alla Summer School FISU 2025: confronto nazionale su politiche innovative per la sicurezza urbana

CAMPOBASSO – Si è conclusa con grande successo la Summer School 2025 del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 50 Città, Unioni di Comuni e Regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere, anche in Italia, politiche innovative e integrate in materia di sicurezza urbana. È stata un’iniziativa di alto profilo promossa dal Comune di Sassari e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Valutare le politiche di sicurezza urbana: approcci, potenzialità e limiti”, ha rappresentato un momento di confronto e formazione di rilevanza nazionale ed europea.

Tra i partecipanti, anche il Comune di Campobasso, rappresentato dal consigliere comunale Antonio Madonna, che ha preso parte attivamente ai lavori, confermando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche innovative e inclusive in materia di sicurezza urbana. La presenza del consigliere Madonna, tra i promotori dell’adesione del Comune al Forum, condivisa trasversalmente da esponenti di maggioranza e opposizione, testimonia la volontà dell’ente di investire nella formazione e nel dialogo interistituzionale.

La Summer School ha riunito amministratori locali, tecnici comunali, comandanti e agenti di polizia locale, oltre a esperti accademici provenienti da tutta Italia, in un percorso intensivo volto a rafforzare le competenze nella valutazione delle politiche di sicurezza urbana. Un’occasione preziosa per condividere buone pratiche, analizzare criticità e individuare soluzioni concrete per rendere le città più sicure e vivibili.

“È stato un incontro estremamente stimolante e costruttivo. Abbiamo avuto modo di approfondire strumenti e metodologie per valutare l’efficacia delle politiche di sicurezza urbana, confrontandoci con realtà diverse e arricchendo il nostro bagaglio professionale – ha dichiarato il consigliere Madonna, al termine dell’esperienza formativa in Sardegna. – Sono convinto che la collaborazione con il FISU rappresenti un’opportunità strategica per il Comune di Campobasso, capace di generare nuove prospettive e progetti concreti per il nostro territorio”.