Campobasso celebra la Giornata nazionale degli alberi 2025

Alunni delle scuole primarie protagonisti della Giornata nazionale degli alberi con nuove piantumazioni in città

CAMPOBASSO – Una mattinata speciale ha visto protagonisti gli alunni delle scuole primarie cittadine per celebrare la Giornata nazionale degli alberi, promossa dal Comune di Campobasso.

Tanti i nuovi alberi messi a dimora nelle aree verdi di pertinenza o limitrofe ai plessi scolastici:

Casa dello Studente di via De Gasperi per l’Istituto Montini

Giardino del Ricordo di Parco dei Pini e nuova scuola materna di via Tiberio per l’Istituto D’Ovidio

Area verde del Bocciodromo di via Insorti d’Ungheria per l’Istituto Colozza

Frutteto di comunità di via Friuli Venezia Giulia per l’Istituto Jovine

Giardinetto adiacente alla Don Milani di via Leopardi per l’Istituto Petrone

Le iniziative sono state arricchite dalla presenza numerosa dei bambini, che hanno accompagnato la piantumazione con canti, poesie e disegni a tema, trasformando la giornata in una vera festa di comunità.

Il Comune ha annunciato ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di incrementare e valorizzare il patrimonio arboreo cittadino. La ricorrenza è stata anche l’occasione per ricordare il progetto #AlberinComune, che consente a ogni cittadino di chiedere la piantumazione di uno o più alberi in spazi pubblici per celebrare o ricordare persone ed eventi significativi.

Un’iniziativa che unisce educazione ambientale, partecipazione civica e cura del territorio, rendendo i bambini protagonisti di un futuro più verde e consapevole.