Campobasso celebra la Giornata nazionale degli alberi 2025

Alunni delle scuole primarie protagonisti della Giornata nazionale degli alberi con nuove piantumazioni in città
CAMPOBASSO – Una mattinata speciale ha visto protagonisti gli alunni delle scuole primarie cittadine per celebrare la Giornata nazionale degli alberi, promossa dal Comune di Campobasso.
Tanti i nuovi alberi messi a dimora nelle aree verdi di pertinenza o limitrofe ai plessi scolastici:
- Casa dello Studente di via De Gasperi per l’Istituto Montini
- Giardino del Ricordo di Parco dei Pini e nuova scuola materna di via Tiberio per l’Istituto D’Ovidio
- Area verde del Bocciodromo di via Insorti d’Ungheria per l’Istituto Colozza
- Frutteto di comunità di via Friuli Venezia Giulia per l’Istituto Jovine
- Giardinetto adiacente alla Don Milani di via Leopardi per l’Istituto Petrone
Le iniziative sono state arricchite dalla presenza numerosa dei bambini, che hanno accompagnato la piantumazione con canti, poesie e disegni a tema, trasformando la giornata in una vera festa di comunità.
Il Comune ha annunciato ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di incrementare e valorizzare il patrimonio arboreo cittadino. La ricorrenza è stata anche l’occasione per ricordare il progetto #AlberinComune, che consente a ogni cittadino di chiedere la piantumazione di uno o più alberi in spazi pubblici per celebrare o ricordare persone ed eventi significativi.
Un’iniziativa che unisce educazione ambientale, partecipazione civica e cura del territorio, rendendo i bambini protagonisti di un futuro più verde e consapevole.