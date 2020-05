Campobasso, chiusura circolazione veicolare della complanare SS712

CAMPOBASSO – In data ordierna il Dirigente Matteo Iacovelli ha firmato l’ordinanza n. 62-2020 di Polizia Stradale “Chiusura complanare di innesto direzione Roma Napoli S.S. 712”. La stessa prevede che dall’11 maggio 2020 ci sarà la chiusura alla circolazione veicolare della complanare di innesto direzione Roma Napoli S.S. 712, all’altezza della rotatoria del Terminal bus fino a completamento dei lavori. Di seguito il testo completo.

IL DIRIGENTE

Vista la nota del Settore LL.PP. di questo comune prot. 14600 del 05.03.2020, con la quale si comunica che per i lavori di manutenzione straordinaria, ripristino giunti su viadotti, appaltati all’Impresa CAVECON srl – si rende necessaria, tra le altre, la chiusura alla circolazione veicolare della complanare di innesto direzione Roma Napoli S.S. 712, all’altezza della rotatoria del Terminal bus;

Tenuto conto che i lavori in questione impegneranno le aree di svincolo dal prossimo 11 maggio 2020 e per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori, per la messa in sicurezza dell’area; Ravvisata la necessità di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria di cui in argomento e parimenti garantire la sicurezza della circolazione veicolare;

Ritenuto che tali lavori rivestono carattere di urgenza e quindi risulta necessario accogliere tale richiesta;

Tenuto conto che verrà predisposta, con segnaletica verticale provvisoria prevista dal C.d.S., l’indicazione del percorso alternativo stabilito con direzione Via Puglia e inversione alla rotatoria ivi posta;

Visti l’art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n. 285;

Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

Da lunedì 11 maggio 2020 e fino al completamento dei lavori nell’area interessata, la chiusura alla circolazione veicolare della complanare di innesto direzione Roma Napoli S.S. 712, all’altezza della rotatoria del Terminal bus e la predisposizione dell’apposita segnaletica verticale, prevista dal C.d.S., indicante il percorso alternativo stabilito con direzione Via Puglia e inversione alla rotatoria ivi posta con innesto sulla predetta S.S. 712 per direzione Roma Napoli.

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:

– al Sig. Sindaco;

– Urp;

– alle forze di Polizia Territoriali competenti.

Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dagli artt. del C.d.S.

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, PROVVEDERA’:

– ALL’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA SIA DAL CODICE DELLA STRADA, ALMENO 48 ORE PRIMA L’INIZIO DEI LAVORI, SIA DAL D.Lgs 81/2008 RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E

– AD APPRONTARE TUTTE LE MISURE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. Molise competente ai sensi del d.lgs 104 del 2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.