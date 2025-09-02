Campobasso FC: arrivano Armini e Gargiulo per rinforzare la rosa

Il difensore Armini in prestito dal Crotone e il centrocampista Gargiulo a titolo definitivo: due nuovi innesti per il Campobasso FC. Obiettivo crescita e ambizione

CAMPOBASSO – La retroguardia rossoblù si arricchisce di un nuovo elemento di spessore. Il Campobasso FC annuncia l’arrivo in prestito dal Crotone del difensore Nicolò Armini, talento cresciuto nel settore giovanile della Lazio e protagonista in più occasioni con le Nazionali giovanili azzurre.

Romano di Marino, Armini si è fatto notare sin da giovanissimo con la maglia biancoceleste, debuttando in Europa League a soli diciassette anni e conquistando poi l’esordio in Serie A nella stagione successiva contro il Bologna.

La sua carriera ha visto passaggi significativi anche con Piacenza e Potenza, dove ha maturato esperienza e continuità prima di approdare al Crotone, società che ne ha riconosciuto le qualità sottoscrivendo un contratto pluriennale. Difensore centrale di piede destro, ma capace di adattarsi anche sulle corsie esterne, Armini si distingue per struttura fisica, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco, unendo solidità e tecnica nell’impostazione. Caratteristiche che lo hanno reso in passato punto di riferimento delle selezioni azzurre giovanili, dove ha indossato anche la fascia di capitano e ottenuto il riconoscimento UEFA come uno dei migliori interpreti del ruolo agli Europei Under 17.

L’approdo a Campobasso rappresenta per lui una nuova sfida: “Sono entusiasta di vestire questa maglia – le sue prime parole da rossoblù – perché so bene che l’ambiente di Campobasso è un ambiente carico di energia e il progetto rossoblù guarda lontano. Sono qui per dare il massimo, per mettermi a disposizione di mister Zauri e di tutti i miei compagni”.

Il Campobasso FC annuncia l’arrivo a titolo definitivo con contratto biennale di Mario Gargiulo, centrocampista napoletano classe 1996, che si lega al club rossoblù per dare spessore e qualità al cuore della mediana.

Cresciuto nel vivaio del Brescia, dopo i primi passi nella scuola calcio “Brothers Napoli”, Gargiulo ha costruito una carriera solida e lineare. Le esperienze iniziali con Bassano e Lucchese lo hanno visto emergere, per poi imporsi al Pontedera e all’Imolese, dove ha affinato le doti di inserimento e la capacità di dare equilibrio alla squadra. Il salto al Cittadella gli ha infine consentito di misurarsi con un campionato di livello.

Con il Lecce ha vissuto la stagione della consacrazione, contribuendo al ritorno in Serie A dei salentini. Successivamente ha vestito le maglie di Modena, Pisa e Foggia, prima dell’ultima esperienza al Cosenza, dove ha confermato le qualità di centrocampista moderno, capace di unire dinamismo e visione di gioco.

Ora la scelta di Campobasso, segno di una volontà precisa: sposare un progetto in crescita, in cui passione e ambizione si fondono con la concretezza. “Ho scelto Campobasso perché tutti ne parlano benissimo – le prime parole di Gargiulo – Conosco il mister che ho avuto al Foggia e non vedo l’ora di riabbracciarlo. So che la Società ha le idee chiare e la piazza rossoblù sa trasmettere sempre, in casa e in trasferta, calore e appartenenza. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto me stesso per questi colori”.