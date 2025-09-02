Pagamento pensioni in Molise di settembre 2025: orari di apertura

Dal 1° settembre ripristinati gli orari consueti in tutti gli uffici postali molisani. Operativi anche 98 ATM Postamat per servizi attivi 7 giorni su 7

REGIONE – Poste Italiane comunica che a partire da oggi, lunedì 1° settembre e in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni del mese, gli uffici postali molisani sono di nuovo tutti disponibili secondo i consueti orari di apertura.

Pertanto, terminata la lieve rimodulazione estiva che aveva interessato solo alcuni uffici postali della regione, l’offerta di Poste Italiane torna a essere completa così come di seguito evidenziato.

Gli uffici postali “doppio turno”. Con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35), sono operative le sedi di Campobasso Centro (via Pietrunto), Campobasso 5 (via Toscana), Termoli Centro (corso Mario Milano), Termoli 1 (via Madonna delle Grazie), Isernia Centro (via XXIV Maggio), Bojano e Venafro.

Gli uffici postali “monoturno”. A Campobasso, Termoli e Isernia, con il consueto orario “monoturno” fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) sono invece disponibili gli uffici postali di Campobasso 1 (corso Mazzini), Campobasso 2 (via D’Amato), Campobasso 3 (viale Principe di Piemonte), Campobasso 4 (via Gramsci), Termoli 2 (via degli Oleandri), Isernia 1 (via Vivaldi) e Isernia 2 (via Garibaldi). A Isernia, si ricorda, il martedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45 è operativo anche l’ufficio postale di Isernia Centro Storico (corso Marcelli). Sempre a partire da oggi, lunedì 1° settembre, viene ripristinato il consueto orario di apertura anche in tutti gli altri uffici postali “monoturno” molisani che erano stati interessati dagli interventi di rimodulazione estiva.

Si ricorda inoltre che in Molise sono disponibili 98 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette per il prelievo denaro contante e altre operazioni, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.