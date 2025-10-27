Campobasso, flusso idrico garantito anche di notte il 27 ottobre

CAMPOBASSO – La Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, sulla base di quanto rilevato dal monitoraggio dei livelli dei serbatoi il gestore garantisce, su tutta la città per il giorno 27/10/2025, l’erogazione del flusso idrico anche nelle ore notturne.

La Grim Scarl, a tutela del SII della Regione Molise, continuerà con le costanti attività di monitoraggio dei livelli dei serbatoi auspicando che il provvedimento ASRMA, del 23.10.2025, che comunicava il ripristino delle portate idriche precedentemente ridotte, assuma carattere definitivo.

Eventuali orari e giorni di chiusura che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale riduzione dell’attuale flusso idrico in entrata ai serbatoi, saranno tempestivamente comunicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl, del Comune di Campobasso e a mezzo stampa.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 {h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.