Campobasso, inaugurazione della mostra “Com’eri vestita?”

Domani a Campobasso l’apertura della mostra “Com’eri vestita?”, contro i pregiudizi sulla violenza di genere

CAMPOBASSO – Domani, giovedì 20 novembre alle ore 16.30, presso Palazzo San Giorgio, sarà inaugurata la mostra “Com’eri vestita?”, promossa dalle Donne Dem del Molise con il patrocinio del Comune di Campobasso e della Consulta Femminile comunale.

Il titolo richiama una domanda dolorosa e diffusa, rivolta troppo spesso alle vittime di stupro: “Com’eri vestita?”. Una frase che insinua un legame tra abbigliamento e violenza subita, contribuendo alla cosiddetta vittimizzazione secondaria, che attribuisce alle donne aggredite una responsabilità o addirittura una colpa.

La mostra nasce con l’obiettivo di decostruire questo pregiudizio e sensibilizzare il pubblico verso una narrazione più giusta e consapevole della violenza di genere. L’esposizione, ideata negli Stati Uniti presso la University of Arkansas nel 2014 e portata in Italia dall’associazione Libere Sinergie, presenta riproduzioni degli abiti indossati da donne vittime di violenza, accompagnati dalle loro testimonianze.

L’allestimento si apre con l’omonimo poema di Mary Simmerling, che ha ispirato la mostra e ne rappresenta il cuore emotivo e concettuale. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Camera dei Deputati.