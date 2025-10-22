Campobasso, interruzione idrica il 23 e 24 ottobre 2025

CAMPOBASSO – Si informano i gentili utenti del Comune di Campobasso che a seguito di riduzione dell’apporto idrico fornito da ASR Molise Acque, la Grim Scarl si vedrà costretta ad operare la seguente chiusura dei serbatoi di Cese Alto, di Monforte e di Calvario. L’interruzione idrica è prevista: dalle ore 23:00 del 23/10/2025 alle 05:00 del 24/10/2025.
Gli orari ed i giorni di chiusura necessari a gestire la risorsa idrica saranno aggiornati con continuità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della GRIM Scarl, del Comune di Campobasso e a mezzo stampa.
Quanto sopra si rende necessario per preservare il servizio idrico diurno in virtù delle previsioni tecniche elaborate sulla base della fornitura idrica attuale di Molise Acque.Pertanto, si invitano i gentili utenti ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.