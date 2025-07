Campobasso ricorda Aldorindo Tartaglione il 17 luglio

Omaggio al fotoamatore molisano Aldorindo Tartaglione: incontro al Circolo Sannitico, libro commemorativo e raccolta fondi per Roccaravindola

CAMPOBASSO – Poco più di un anno e mezzo fa ci lasciava uno dei fotoamatori più conosciuti, rispettati e attivi dell’intero Molise. Gli “Amici di Aldorindo” in collaborazione con l’associazione “Rinascita ravindolese”, il Comune di Campobasso, l’associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano” e il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” organizzano Giovedì 17 luglio 2025 al Circolo Sannitico in piazza G. Pepe a Campobasso dalle ore 19:00 un un incontro per ricordare e omaggiare Aldorindo Tartaglione, ingresso libero.

Nell’occasione sarà possibile acquistare il libro “In memoria di Aldorindo” che i suoi amici più stretti hanno realizzato in sua memoria, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla frazione di Roccaravindola, paese natio di Aldorindo.

Nel testo è raccolta una selezione di sue fotografie e alcuni pensieri di amici che hanno condiviso con lui la passione per la fotografia. Durante la presentazione, che si svolgerà l’ultimo giorno della mostra dedicata al concorso fotografico dei misteri di Campobasso, verranno proiettate alcune delle sue fotografie tra cui quelle scattate a Campobasso e alla processione del Corpus Domini.

Inoltre saranno presenti molti compagni di viaggio che ricorderanno e racconteranno aneddoti sull’amico fotoamatore.