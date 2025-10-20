Campobasso, sospensione idrica il 21-22 ottobre

CAMPOBASSO – Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, a seguito della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario.
L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da questa sera a mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 21 ottobre; dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 5:00 di mercoledì 22 ottobre; dalla mezzanotte di mercoledì fino alle ore 5:00 di giovedì 23 ottobre. La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi.
Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).
Domani mattina, a margine dell’incontro già programmato in sala consiliare con una delegazione di operatori brasiliani, sulla gestione idrica la sindaca Marialuisa Forte terrà una conferenza stampa.