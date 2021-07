Campolieto e Gambatesa scelta da Poste Italiane in Molise per le cartoline

CAMPOBASSO – Campolieto e Gambatesa sono due dei Piccoli Comuni della provincia di Campobasso scelti da Poste Italiane in Molise per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

Per gli eventi, che si svolgeranno domenica 25 luglio, a Campolieto in occasione della “Vestizione della statua della Madonna del Carmine” e a Gambatesa per la “Festa delle traglie” (la slitta in legno, di solito trainata da buoi, utilizzata in passato per il trasporto dei covoni di grano), sono stati realizzati gli annulli filatelici e le cartoline dedicate disponibili a Campolieto, dalle ore 17 alle ore 22.00, presso lo stand posizionato in Largo Monastero e a Gambatesa, dalle ore 8.30 alle 13.30, in Piazza Monastero.

Entrambe le iniziative sono parte del programma dei nuovi impegni per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che attraverso una molteplicità di progetti conferma la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.