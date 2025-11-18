Cantina San Zenone di Montenero premiata alla Guida Vitae 2026

La Cantina San Zenone di Montenero di Bisaccia ottiene il premio AIS “Vini valore/prezzo” alla Guida Vitae 2026 con la Falanghina Pluris 2024, valutata 91 punti

MONTENERO DI BISACCIA – Il Molise torna a distinguersi nel panorama nazionale grazie alla Cantina San Zenone, cooperativa storica aderente a Confcooperative Molise, premiata nell’edizione 2026 della Guida Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier durante l’evento ufficiale alla Stazione Leopolda di Firenze.

La Cantina ha ottenuto il riconoscimento nella categoria “Vini valore/prezzo” con il suo Pluris Falanghina 2024, valutato 91 punti e selezionato dagli esperti AIS come una delle etichette italiane più meritevoli per qualità e accessibilità. Un risultato che conferma la maturità tecnica della cooperativa e l’eccellenza crescente della vitivinicoltura molisana.

A ritirare il premio sono stati il Presidente della Cantina, Flocco Adamantonio, e l’enologo Mauro Confalonieri, figura tecnica di riferimento della cooperativa, affiancato nella quotidianità dalla cantiniera Annamaria De Camillis, il cui contributo operativo rappresenta un supporto importante per le attività interne della Cantina. A lei vanno i complimenti per la professionalità e la dedizione dimostrate.

Il Presidente Flocco ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento: «Questo premio appartiene all’intera Cantina San Zenone: ai soci viticoltori, al nostro enologo Confalonieri Mauro, alla cantiniera Annamaria De Camillis, allo staff tecnico e a tutto il Consiglio di Amministrazione. La cooperazione è la nostra forza: insieme valorizziamo il territorio e portiamo il Molise nei contesti nazionali più prestigiosi».

La Guida Vitae descrive la Falanghina Pluris 2024 come un vino luminoso, fine e avvolgente, caratterizzato da note di spezie, agrumi canditi, mentuccia, nespola e nocciolo tostato: una sintesi perfetta di rigore tecnico, identità territoriale e cura artigianale.

Per Confcooperative Molise, di cui la Cantina è parte attiva da sempre, questo riconoscimento ribadisce la forza del modello cooperativo come volano di sviluppo locale, capace di mettere insieme professionalità, territorio e comunità.

Un successo che onora il Molise e testimonia ciò che può nascere quando si lavora insieme con passione, competenza e spirito cooperativo.