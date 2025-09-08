Cardinale Müller a Belmonte per i 300 anni del SS Salvatore

Il 17 settembre il Cardinale Müller sarà a Belmonte del Sannio per celebrare i 300 anni della chiesa del SS Salvatore. Cittadinanza onoraria e cerimonia

BELMONTE DEL SANNIO – Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Gerhard Ludwing Müller si recherà, il 17 settembre prossimo ore 12, a Belmonte del Sannio in occasione dei 300 anni dalla consacrazione della locale chiesa del SS Salvatore.

Müller, teologo di fama internazionale, già Prefetto Emerito della Congregazione per la dottrina della fede, presiede la Pontificia Commissione biblica, quella Teologica mondiale e la Pontificia ‘Ecclesia Dei‘.

L’intera popolazione, ai confini tra il Molise e l’Abruzzo, si prepara a vivere con trepidazione un evento unico e di straordinario significato, “foriero, come sottolinea S.E. Mons. Camillo Cibotti, di una intensa esperienza di rinnovamento spirituale”. Non nasconde l’emozione il Sindaco del centro montano Errico Borrelli che parla di un “meraviglioso avvenimento che lascerà alle nostre genti un segno indelebile di valore storico e di fede“. All’evento, oltre alle autorità religiose, è prevista la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e istituzionale.

Nella giornata previsto il conferimento di cittadinanza onoraria a Sua Eminenza il Card. Müller, ed unitamente ad esso, al Chiar.mo Prof. Ing. Fausto Capalbo. In sede di cerimonia sarà data lettura delle motivazioni e si procederà alle sottoscrizioni di rito.