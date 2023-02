Carnevale 2023 a Termoli: il programma in Piazza Vittorio Veneto

TERMOLI – Quattro giornate da trascorrere all’insegna del divertimento per festeggiare il Carnevale 2023. Per l’ottava edizione di quest’anno, l’amministrazione comunale tramite l’assessorato alla Cultura, ha inteso rilanciare la manifestazione che si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto dal 18 al 21 febbraio prossimi. Diverse le associazioni e i personaggi coinvolti ai quali l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile ha inteso inviare i più sentiti ringraziamenti in quanto, proprio grazie al loro impegno, è stato possibile organizzare eventi che interesseranno adulti e bambini.

Si inizia sabato 18 febbraio alle ore 18,30 (Piazza Vittorio Veneto) con l’iniziativa “Sorridere Sempre Carnival Party” che vedrà impegnati i volontari dell’associazione “Sorridere Sempre” con performance di clown e maestri del sorriso. Nel pomeriggio (Borgo Vecchio), alle ore 15,30, spazio al “Tesoro del Borgo” affidato alla coppia formata da Mago Checco e Mago Peppe che dopo aver radunato tutti i partecipanti nei pressi della Torretta Belvedere, daranno vita ad una avvincente caccia al tesoro. Indizi da rintracciare e personaggi fantastici da incontrare per cercare di arrivare al “bottino” finale.

Domenica mattina, 19 febbraio (Piazza Vittorio Veneto), si comincia alle ore 10,30 con “Tutti in Piazza”. Giochi, musica, balli in maschera all’insegna del divertimento e in compagnia di artisti che renderanno magico il Carnevale. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30, un “Carnevale da S…Ballo” con performance, dance ed esibizioni delle scuole di ballo che allieteranno tutti i presenti attraverso spettacoli e musiche coinvolgenti. Anche in questa occasione non mancheranno Mago Checco e Mago Peppe che non si sottrarranno alle solite gag per rallegrare il pomeriggio di tutti i presenti.

Lunedì pomeriggio dalle ore 17 (Piazza Vittorio Veneto), “Legno-Giochiamo con Mastro Tony”, un divertentissimo pomeriggio da trascorrere in compagnia dei mirabolanti giochi di legno realizzati per l’occasione da Mago Tony.

Gran finale martedì 21 febbraio (Piazza Vittorio Veneto) con “Il Gran Galà di Carnevale” a partire dalle ore 17. Musica, coriandoli, magia, clown per festeggiare la festa del divertimento globale. I protagonisti saranno tutti i presenti in maschera che non si sottrarranno con la loro energia ad un pomeriggio pieno di sorprese.