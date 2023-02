Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe a Isernia: programma 2023

ISERNIA – Un grande evento internazionale, con sfilata di oltre duecentocinquanta figuranti che indossano i costumi tradizionali di noti carnevali europei caratterizzati da maschere animalesche.

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO

• Isernia, ore 11.00, Auditorium Unità d’Italia, apertura punto informativo.

• Isernia, ore 17.30, Auditorium Unità d’Italia, proiezione di filmati e presentazione di libri sui carnevali.

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

• Campobasso, sala dell’Ex-Gil, ore 17.00, convegno internazionale “Velli, corna e campanacci”, con la presentazione delle diverse maschere partecipanti alla rassegna e con la presenza di ospiti italiani e stranieri.

• Isernia, ore 21.00, Auditorium Unità d’Italia, concerto della etnoband “Il Tratturo”.

SABATO 25 FEBBRAIO

• Isernia, ore 16.30, “Grande Corteo in Maschera”, per le strade e piazze della Città, dei numerosi gruppi partecipanti (con oltre duecentocinquanta figuranti) e contestuale rappresentazione dei rispettivi riti carnevaleschi, con raduno in piazza Andrea d’Isernia e grande festa finale con musiche on the road e servizi di street-food.

Queste le maschere che sfileranno:

I KURENTS (Ptuj, Slovenia)

I MOMOTXORROS (Alsasua, Spagna)

GLI ZVONCARI (Viskovo, Croazia)

I DIDI (Gljev, Croazia)

GLI ARESTES E L’URTZU (Sòrgono, Sardegna)

LE LANDZETTE (Allein, Valle d’Aosta)

LE MASCHERE CORNUTE (Aliano, Lucania)

L’UOMO-CERVO (Castelnuovo al Volturno, Molise)

IL DIAVOLO (Tufara, Molise)

IL BRUTTO (Macchiagodena, Molise)

L’ORSO (Jelsi, Molise).

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Isernia, ore 11.00, in piazza Andrea d’Isernia, pantomime con maschere dei carnevali molisani.

Nel corso della manifestazione avranno luogo diverse altre iniziative, fra cui un annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane. Inoltre, con il supporto culturale-gastronomico dell’Accademia Italiana della Cucina, si potranno degustare le migliori pietanze del carnevale tipiche della tradizione molisana.