Carnevale di Larino 2026: programma completo della 51ª edizione

Programma del Carnevale di Larino 2026: sfilate dei Giganti, ospiti speciali, visite guidate, musica e premiazioni nella 51ª edizione

LARINO – Il conto alla rovescia è terminato: il Carnevale di Larino entra ufficialmente nel vivo con la 51ª edizione, in programma nei weekend del 14–15 e 21–22 febbraio 2026. Una manifestazione storica, tra le più attese del Molise, che anche quest’anno porterà in città colori, musica, ospiti e soprattutto loro, i protagonisti assoluti: i Giganti, le imponenti maschere che da decenni caratterizzano la tradizione larinese.

Il programma si apre sabato 14 febbraio con le visite guidate gratuite nel centro storico, seguite dalle sfilate dei Giganti a partire dalle 17. La serata si accende con il DJ set di Events Larino e, dalle 23, con l’energia di Jessie Diamond, direttamente dal Cocoricò.

Domenica 15 febbraio spazio ancora alle visite guidate e alla grande parata pomeridiana, che vedrà come ospite Tina Cipollari. A presentare la giornata sarà Adriana Volpe, volto amatissimo della TV italiana.

Il Carnevale prosegue il weekend successivo. Sabato 21 febbraio tornano le visite guidate e, dalle 17, la prima sfilata dei Giganti con un ospite d’eccezione: Giovanni Muciaccia. La serata proseguirà con il Karaoke del Carnevale e un nuovo DJ set firmato Events Larino.

Domenica 22 febbraio si parte alle 11 con il Concorso mascherato, mentre nel pomeriggio la parata accoglierà il Padrino del Carnevale, Nicolò De Devitiis. La giornata si chiuderà alle 20 con le premiazioni ufficiali.

Per partecipare:

Biglietto giornaliero: 5 € (online su Doityourself dal 24 gennaio o in botteghino).

Abbonamento 4 date: 10 € (acquistabile alla sede Larinella dal 2 al 12 febbraio).

Posto tribuna: 3 € (solo in loco, con biglietto o abbonamento).