Giornata della Memoria 2026 a Isernia: studenti protagonisti

Isernia celebra la Giornata della Memoria 2026. Presentazioni, approfondimenti e premiazioni all’Auditorium “10 settembre 1943”

ISERNIA – Il Comune di Isernia, insieme all’IRESMO e all’Università degli Studi del Molise, dedica la Giornata della Memoria 2026 al ruolo delle nuove generazioni come custodi del ricordo. L’appuntamento è fissato per il 28 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso l’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia, luogo simbolico della memoria cittadina.

L’iniziativa, dal titolo “I giovani, nuovi testimoni della Memoria”, intende sottolineare l’importanza del coinvolgimento degli studenti nella trasmissione delle storie, delle testimonianze e dei valori legati alla Shoah e alle persecuzioni del Novecento.

L’apertura istituzionale

La cerimonia si aprirà con i saluti delle autorità locali:

Piero Castrataro, sindaco di Isernia

Marco Amendola, consigliere comunale

Fabio Cefalogli, consigliere comunale

Un momento introduttivo che ribadirà l’impegno dell’amministrazione nel promuovere percorsi educativi e culturali dedicati alla memoria storica.

Gli studenti protagonisti

Cuore dell’evento sarà la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti, frutto di un lavoro di ricerca, riflessione e approfondimento svolto nelle scuole del territorio. Un modo per dare voce ai più giovani e renderli parte attiva nella costruzione di una memoria condivisa.

L’inquadramento storico

A seguire, un approfondimento dal titolo “Una buona Memoria”, affidato a tre studiosi di rilievo:

Giuseppe Iglieri, presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “V. Cuoco”

Giovanni Cerchia, ordinario di Storia Contemporanea all’Università del Molise

Federico Scarano, ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università della Campania “L. Vanvitelli”

Gli interventi offriranno un quadro storico rigoroso, utile a contestualizzare le vicende della Shoah e a riflettere sul significato contemporaneo della memoria.

La premiazione del concorso

La mattinata si concluderà con la premiazione dei vincitori del concorso dedicato alla Giornata della Memoria 2026, promosso dall’Istituto organizzatore. Un riconoscimento al lavoro degli studenti che si sono distinti per sensibilità, originalità e capacità di interpretare il tema