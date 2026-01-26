Eventi in Molise di oggi 26 gennaio 2026: tra mostre e cinema

Mostra sull’Impressionismo al Palazzo GIL e arrivo della commedia francese “I colori del tempo”: gli eventi culturali del 26 gennaio

impressionismo campobasso 2025-2026

REGIONE – La giornata del 26 gennaio offre appuntamenti culturali di grande interesse. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue la mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, ospitata al Palazzo GIL fino al 15 marzo 2026. Nel frattempo, il cartellone cittadino si arricchisce con l’arrivo al cinema Alphaville della commedia francese “I colori del tempo”, successo al botteghino oltralpe. Un programma vario che unisce arte, cinema e occasioni di approfondimento.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 GENNAIO

All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 gennaio

Alle 10, all’Auditorium d’Ialia di Isernia, Il violino della Shoah

La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”

30 gennaio

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso

I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

