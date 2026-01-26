Mostra sull’Impressionismo al Palazzo GIL e arrivo della commedia francese “I colori del tempo”: gli eventi culturali del 26 gennaio
REGIONE – La giornata del 26 gennaio offre appuntamenti culturali di grande interesse. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue la mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, ospitata al Palazzo GIL fino al 15 marzo 2026. Nel frattempo, il cartellone cittadino si arricchisce con l’arrivo al cinema Alphaville della commedia francese “I colori del tempo”, successo al botteghino oltralpe. Un programma vario che unisce arte, cinema e occasioni di approfondimento.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 26 GENNAIO
All’Alphaville arriva “I colori del tempo”, commedia campione d’incassi in Francia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 gennaio
Alle 10, all’Auditorium d’Ialia di Isernia, Il violino della Shoah
La Biblioteca Perrotta di Termoli la presentazione del libro di Giovanna Giuliani, dal titolo “La natura dell’Ipoide”
30 gennaio
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
31 gennaio
L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso
I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli