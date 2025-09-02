Secondo giorno di “Tracce di luce 2025”: arte tiflesione e musica a Castel Volturno: in programma “Quest’acqua che pensa”

REGIONE – Oggi, martedì 2 settembre, in Molise, si accende di arte e tradizione. Molisenews24.it ricorda che a Castel Volturno Tracce di Luce 2025 entra nel vivo con mostre, laboratori e concerti dedicati al pittore-eremita Charles Lucien Moulin. L’evento, in corso fino al 7 settembre, propone anche momenti di riflessione e escursioni nella natura molisana. In parallelo, si celebrano i festeggiamenti per la Festa di Sant’Egidio, patrono della comunità, con riti religiosi e tradizioni locali che rinsaldano il legame tra fede e territorio.

GLI ALTRI EVENTI DEL 2 SETTEMBRE

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 settembre

Premio Fabrizio De André ad Isernia.

4 settembre

Sonika Art Fest a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale ad Isernia.

5 settembre

Sonika Art Festival a Villa de Capoa a Campobasso.

Radicalmente Festival 2025 /a Campobasso.

Tracce di Luce 2025 a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale a Isernia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

La fisica di fine estate Arena del Mare di Termoli.

7 settembre

“A spasso con il tempo”, raduno di auto d’epoca a san Giuliano al Volturno.