Central Cargo jersey sponsor della Magnolia Campobasso

La Molisana Magnolia annuncia Central Cargo come jersey sponsor: valori condivisi, visione europea e passione per il territorio uniscono Molise e Toscana

CAMPOBASSO – Dal giglio alla magnolia. Dal viola al rossoblù. Già partner nella scorsa stagione, Central Cargo – l’azienda di spedizioni toscana tra le leader nazionali ed internazionali del settore – entra sempre più nell’universo La Molisana Magnolia e, con orgoglio, dalla prossima stagione sarà jersey sponsor del team rossoblù.

A PRIMA VISTA – Un connubio, quello con l’universo dei #fioridacciaio, che è stato – come racconta l’amministratore delegato della società Andrea De Zolt – un ‘amore a prima vista’.

«Avevamo già intrapreso partnership sportive ed anche cestistiche ma – spiega – quando abbiamo assistito ad una gara interna all’Arena ci siamo subito appassionati ed entusiasmati per il clima, la passione ed i valori in cui ci siamo riconosciuti».

CARATTERISTICHE BASE – Ed è proprio una partnership valoriale quella tra la società del capoluogo di regione e Central Cargo, che cura spedizioni internazionali per tutto il mondo.

«Magnolia – aggiunge De Zolt – è un investimento nei valori in cui crediamo. Quegli stessi valori che sono alla base della nostra azienda, li abbiamo ritrovati nel club e nella squadra: ossia passione, appartenenza e coraggio in un gioco in cui il dinamismo e la visione rappresentano dei fattori importanti».

TESTIMONIAL ORGOGLIOSI – Un altro parallelismo di non poco conto è quello legato all’essere testimonial di un territorio.

«Così come la Magnolia è un biglietto da visita per il Molise cestistico, ma non solo, noi cerchiamo di essere fieri portatori delle caratteristiche toscane e di Firenze in particolare nelle nostre sedi in Italia e nel mondo. Ed è questo un ulteriore motivo che ci ha spinto a rafforzare il nostro legame con un club fatto di persone uniche. Toscana e Molise: due terre diverse, ma unite da una stessa radice profonda, la passione».

PIATTAFORMA CONTINENTALE – Una sinergia che sarà forte anche sul versante europeo. «Senz’altro la presenza in EuroCup ci consentirà di veicolare ulteriormente il nostro brand».

PARTNER ATTIVO – Del resto, che l’azienda toscana ci tenesse – e tanto – ai colori rossoblù è stato ben evidente non solo a livello visivo – adesivi sul parquet e passaggio sui led dell’Arena – ma anche per una serie di iniziative destinate agli aficionados dei #fioridacciaio tra campionato e Final Four di Coppa Italia a Torino.

«Occasione – chiosa De Zolt – per farci dire già, ma ora ribadirlo con forza a pieni polmoni ‘Forza Magnolia’».

SODDISFAZIONE SOCIETARIA – La partnership con Central Cargo, tra l’altro, è motivo di profondo orgoglio anche in seno al club del capoluogo di regione.

«L’aspetto che ci rende più orgogliosi – sottolinea la presidente rossoblù Antonella Palmieri – è quello che quest’intesa si fonda su dei valori in cui dinamiche aziendali e peculiarità sportiva si intersecano e si sublimano vicendevolmente ed è un motivo in più per continuare a percorrere una strada che, nell’arco di queste nove stagioni, si sta dimostrando particolarmente virtuosa».