Spike Devils Campobasso: debutto casalingo contro Modica

Serie A3 2025/26: EnergyTime Spike Devils al via il 25 ottobre contro Modica. Calendario definito, test a Isernia e derby con Termoli. Preparazione dal 1° settembre

CAMPOBASSO – Il via nel weekend del 25 e 26 ottobre e la chiusura della prima fase tra 14 e 15 marzo. La prima, tra le mura amiche, contro Modica e la chiusura a Sabaudia. Un percorso continuo, nei weekend, sino al 21 dicembre, poi il ritorno in campo – per la prima di ritorno – il 4 gennaio con due settimane di sosta e poi dal 18 il via ad un percorso continuo prima della seconda fase tra playoff e playout.

A chiusura della tre giorni del volley mercato, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso hanno conosciuto quello che sarà il loro percorso di campionato nel novero del girone ‘Blu’.

La partenza sarà tra le mura amiche contro Modica (gara particolare per il tecnico dei rossoblù Bua), poi dopo la trasferta in casa del Terni dell’ex rossoblù Picardo (il centrale isernino), un match interno contro Gioia del Colle di un altro pentro come l’opposto Andrea Santangelo. E, ancora, in un avvio non semplice, la trasferta a Reggio Calabria prima del match interno con Napoli e del viaggio a Lecce per chiudere novembre. A dicembre, poi, le ultime tre gare del girone d’andata con – nell’ordine – l’incrocio con Castellana Grotte, la sfida a Galatone e poi il match interno con Sabaudia nel weekend del 20 e 21 dicembre.

Col 2026, quindi, il via al girone di ritorno da Modica (fine settimana del 3 e 4 gennaio) e – dopo una sosta per lo svolgimento dei quarti di Coppa Italia – il percorso sino a metà marzo con nuova pausa per la Coppa Italia nel secondo weekend di marzo all’insegna delle altre gare, ovviamente a campi invertiti rispetto all’andata.

Per i rossoblù in caso di piazzamento tra le prime quattro ci saranno i quarti di Coppa Italia l’11 gennaio con sfide (in casa della meglio classificata) prima-quarta e seconda-terza. Poi in caso di passaggio del turno Final Four il 7 e l’8 marzo con, diversamente, semifinali nel girone l’11 febbraio e finalissima l’8 marzo. Ulteriore trofeo di categoria quello della Supercoppa prevista il 18 e 19 aprile.

Con il format a ventuno su due gironi – il ‘Bianco’ da undici ed il ‘Blu’ da dieci – la Serie A3 Credem Banca vedrà le vincitrici delle due poule affrontarsi direttamente per la promozione diretta con la perdente che, invece, entrerà nella semifinale dei playoff che metteranno di fronte a tabellone incrociato le classificate dal secondo al settimo posto dei due raggruppamenti. Per le ottave la stagione terminerà a metà marzo. Nona e decima del Girone ‘Blu’ (quello degli EnergyTime) e nona, decima ed undicesima di quello ‘Bianco’ entreranno nel playout con una classifica avulsa che farà retrocedere direttamente l’ultima e porterà le altre quattro a due accoppiamenti: prima contro quarta e seconda contro terza al meglio delle tre gare con prima ed eventuale bella in casa della meglio classifica e con le due perdenti retrocesse.

Tutti dettagli ben chiari al tecnico dei rossoblù Giuseppe Bua che così si è espresso sul percorso dei suoi. «Senz’altro – argomenta – l’avvio è subito in salita con le prime due in casa contro Modica e Gioia del Colle e poi la trasferta a Reggio Calabria, altra grande favorita del girone. Ma noi siamo pronti a dare il massimo e a cercare di proiettarci sul nostro obiettivo che è quello di dar vita ad una stagione tranquilla. Avremo nel mezzo la seconda a Terni e poi, nel novero del percorso, le due soste a dicembre e gennaio da gestire al meglio».

Del resto, anche la conformazione dell’organico ne è testimonianza diretta. «Abbiamo tre elementi di esperienza come Morelli, Arienti e Graziani più giovani che hanno voglia di dimostrare di essere pronti per la categoria – aggiunge – e proprio in base a questo entusiasmo, determinazione e grinta dovranno rappresentare le chiavi di volta del nostro percorso. Punteremo a toglierci qualche soddisfazioni ma a dar vita ad una navigazione in acque sicure».

Da un punto di vista complessivo, per il gruppo, in considerazione di quello che è il via a fine ottobre, a fine agosto ci sarà il ritrovo in città per visite mediche e test fisici e poi, dal primo settembre, la partenza alla preparazione.

Particolarmente composito anche il calendario delle amichevoli: si partirà sabato 20 settembre in una festa della pallavolo molisana con un match contro la Termoli Pallavolo, neopromossa in serie B. Il 27, poi, spazio ad un triangolare al PalaFraraccio di Isernia con due team di A2: il Macerata dell’ex trainer della Fenice Romano Giannini e la Virtus Aversa del direttore sportivo pentro Alberico Vitullo.

Ad ottobre, il 4 ci sarà la trasferta a Gioia del Colle, l’8 quella a Sabaudia e poi l’11 il match interno contro gli stessi gioiesi con – venerdì 17 – l’ultimo test a Rotonda contro Reggio Calabria per quella che è un’ulteriore testimonianza della grande intesa esistente tra i due club.