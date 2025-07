Cercemaggiore, sospensione del flusso idrico il 29 luglio 2025

CERCEMAGGIORE – La società Grim Scarl informa i gentili utenti del Comune di Cercemaggiore che, a seguito della sospensione della fornitura di energia elettrica da parte dell’ENEL Energia, le pompe di rilancio a servizio del serbatoio principale verranno spente dalla ASR Molise Acque.

Tale condizione potrebbe determinare un abbassamento del livello dei serbatoi gestiti con conseguente sospensione temporanea del flusso idrico e/o abbassamento di pressione. Il probabile disservizio è previsto dalle ore 09:00 alle ore 15:00 del giorno 29 luglio 2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti del Comune di Cercemaggiore ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore indicate. Eventuali modifiche ai giorni ed agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl e a mezzo stampa.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita l’utenza a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione per qualsiasi tipo di informazione chiarimento.