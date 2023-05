Chiara Civello in concerto al Campo in Jazz Festival di Campobasso

CAMPOBASSO – La cantautrice Chiara Civello, nota non solo in Italia ma anche all’estero, ha annunciato il suo tour estivo 2023. Tra le prime date in programma figura anche una tappa in Molise: appuntamento il prossimo 19 luglio al Campo in Jazz Festival di Campobasso.

Chiara Civello nasce a Roma, dove scopre l’amore per la musica. A 18 anni lascia la Capitale alla volta dell’America per frequentare il Berklee College of Music. In Usa diventa la prima artista Italiana ad esordire con la leggendaria etichetta Verve Records, con cui pubblica il suo album di debutto “Last Quarter Moon” (2005) che contiene il brano “Trouble” composto a quattro mani con Burt Bacharach, vero monumento della storia della musica. Negli anni sono tantissime le sue collaborazioni internazionali da Marc Ribot a Gilberto Gil e Tony Bennett che l’ha definita come “la miglior cantante jazz della sua generazione”.

Il suo sesto album di studio ”Eclipse” (2017) è un gioiello che racchiude tutti gli elementi che da sempre caratterizzano la sua musica grazie anche alla brillante produzione di Marc Collin (Nouvelle Vague) e ad una serie di collaborazioni come Francesco Bianconi dei Baustelle, Cristina Donà, Diego Mancino, Pippo Kaballà, Dimartino e Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani Pedro Sà e Roubinho Jacobina. I suoi ultimi dischi sono “Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards” (2021) e “Sono come sono” (2022).