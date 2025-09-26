Coisp Molise: Pica, Florio e De Falco confermati

Congresso Coisp a Campobasso: conferme per Pica, Florio e De Falco. Focus su sicurezza e strategie contro la criminalità nei territori molisani

CAMPOBASSO – Si è tenuto nella giornata odierna, presso la “Sala Michelangelo” del “Grand Hotel Rinascimento” sito in Campobasso alla via Baldassarre Labanca n. 37, il Congresso Regionale e Provinciale del Coisp. Presenti numerosissimi delegati provenienti da tutti gli Uffici e Reparti di Polizia presenti nella Regione che, in un clima di assoluta cordialità e serenità, hanno votato per i propri rappresentanti regionali e provinciali.

L’Ispettore Peppino Pica è stato confermato Segretario Generale Regionale del Molise e l’Ispettore Pasqualino Florio alla carica di Segretario Generale Provinciale di Campobasso. Conferma anche per il Sovrintendente Domenico De Falco che continuerà a rappresentare la Segreteria Provinciale di Isernia.

Nell’ambito dei lavori congressuali si è tenuto, inoltre, un dibattito sul tema: “la sicurezza nei territori molisani e le strategie delle Forze di Polizia nel contrasto alla criminalità” con l’apertura dei lavori curata dal Segretario Generale Regionale Peppino Pica. Il dibattito, tenutosi alla presenza dei delegati e di numerosi ospiti, ha riguardato interessanti argomenti sui temi della sicurezza grazie ai preziosi e qualificati interventi del Segretario Generale del Coisp Domenico Pianese, del Questore di Campobasso, del Questore di Isernia, del Direttore della Scuola Allievi “Giulio Rivera di Campobasso” e le conclusioni del Presidente del Consiglio Regionale Molise Vincenzo Quintino Pallante.