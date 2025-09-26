Luigi D’Ettorre eletto Segretario FILLEA Molise: nuova guida per l’edilizia

Eletto a Campobasso il nuovo Segregario FILLEA CGIL Molise. D’Ettorre guiderà il sindacato edile su salario, sicurezza, diritti e lotta al lavoro irregolare

CAMPOBASSO – L’assemblea generale territoriale riunitasi oggi a Campobasso presso la sede della scuola edile, ha eletto con voto unanime il compagno Luigi D’Ettorre nuovo segretario della FILLEA MOLISE, la categoria che rappresenta i lavoratori edili per la CGIL. Ai lavori hanno presenziato Maurizio Maurizzi della Segreteria Nazionale FILLEA, Riccardo Zelinotti Segretario Generale FILLEA Abruzzo-Molise, Franco Rolandi Segretario organizzativo CGIL Abruzzo -Molise e Paolo De Socio Segretario Generale CGIL Molise.

Il neo eletto segretario ha tracciato un quadro programmatico completo dell’attività politico sindacale da svolgere in un settore nevralgico per lavoratrici e lavoratori e per l’intero tessuto produttivo ed economico molisano.

In particolare la futura Segreteria si concentrerà sulle questioni dirimenti del comparto: salario, diritti economici e normativi dei lavoratori, rinnovi contrattuali territoriali e aziendali, salute e sicurezza sul lavoro, lotta al lavoro irregolare in tutte le sue forme, corretta gestione degli Enti bilaterali edili e in generale tutela individuale e collettiva dei lavoratori e delle lavoratrici in tutti i suoi aspetti. La CGIL del Molise augura buon lavoro al nuovo segretario Luigi D’Ettorre e ringrazia la compagna Rosa Di Paola per il prezioso lavoro svolto in questi anni.