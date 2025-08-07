Coldiretti, viticoltori molisani si preparano alla prossima vendemmia con ottimismo

CAMPOBASSO – Ottimismo e fiducia: questi i sentimenti con cui i viticoltori molisani si preparano alla prossima vendemmia. Ad affermarlo è Coldiretti Molise sulla base di un monitoraggio tra i propri viticoltori associati, sottolineando altresì che “nonostante un andamento climatico complesso, le aspettative sono elevate, a cominciare dalla qualità delle uve; Presupposti – sottolinea l’Organizzazione – che fanno sperare in una grande raccolta”.

“La vendemmia 2025 si preannuncia come una delle più interessanti degli ultimi anni”, spiega l’agronoma Maria De Maria, responsabile del servizio vitivinicolo di Coldiretti Molise, nell’analizzare in dettaglio l’andamento della campagna vitivinicola in corso sul territorio. “Grazie alla capacità della vite di adattarsi a un andamento meteo articolato, con una primavera fresca e piovosa seguita da un’estate altalenante – prosegue la De Maria – ci aspettiamo una produzione abbondante e di qualità, dopo l’anno horribilis del 2023 caratterizzato dalla “peronospora”, quando la regione venne considerata l’epicentro dei danni causati da questa malattia fungina. Il ritorno a tempi di raccolta più tradizionali, favorito da un importante volano termico, e la maturazione scalare delle uve – conclude Marie De Maria – fanno presagire un’annata ideale per ottenere vini ottimi e ben strutturati”.

“In un contesto nazionale complesso – commenta Vincenzo Glave, viticoltore e presidente del Distretto del vino molisano – il comparto vitivinicolo molisano si prepara ad affrontare la prossima vendemmia con fiducia ma anche con una certa apprensione. L’avvio delle operazioni sarà anticipato rispetto alla media degli ultimi anni, a causa delle alte temperature che, pur avendo accelerato la maturazione delle uve, non ne hanno compromesso la qualità. Le avversità fitosanitarie, inizialmente temute, si sono rivelate inferiori alle previsioni, grazie alla tempestiva ed efficace azione dei viticoltori, capaci di adottare tecniche di difesa mirate e sostenibili. Tuttavia – aggiunge Glave – gli effetti del clima e delle strategie di protezione hanno comportato un incremento dei costi di produzione, a partire dall’acqua necessaria per le irrigazioni di soccorso. Si preannuncia un’ottima vendemmia – continua Glave – dove qualità e abbondanza rappresentano il giusto riconoscimento per l’impegno, la resilienza e la capacità di adattamento dei viticoltori molisani che incarnano un’agricoltura sempre più attenta, sostenibile e profondamente legata al territorio”.

La viticoltura del Molise conferma così il suo ruolo strategico non solo dal punto di vista produttivo, ma anche identitario e turistico, raccontando attraverso il vino la bellezza e la ricchezza delle nostre campagne. “Tuttavia nonostante la buona vendemmia – conclude Glave – il settore deve confrontarsi con un mercato stagnante: calo dei consumi interni, rallentamento dell’export, politiche commerciali sfavorevoli. Il report Cantina Italia del 31 maggio 2025 evidenzia un aumento delle giacenze, in particolare per i vini rossi DOP (52%) e IGP (57%). Anche in Molise si registra una leggera flessione delle vendite e un incremento delle giacenze”.

“La stagione vegetativa – evidenzia il vice presidente di Coldiretti Molise, Adamo Spagnoletti – segna profondamente ogni annata viticola e il carattere della vendemmia 2025 sarà senza dubbio definito dall’andamento dell’estate. Tra il mese di giugno e luglio, le viti hanno beneficiato di temperature superiori alla media, con punte oltre i 30°C. Secondo le attuali previsioni, queste condizioni dovrebbero accompagnarci fino alla vendemmia, il cui inizio è previsto a partire da Ferragosto. Ci attendiamo uve con un ottimo equilibrio tra zuccheri e acidità, con l’esaltazione del Terroir Molisano, e anche le rese si preannunciano buone”.

“Se il bilancio finale si farà tradizionalmente a San Martino – conclude il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa – le impressioni iniziali sono di un’annata che porterà uva in qualità e quantità, anche se saranno le evoluzioni climatiche delle prossime settimane a confermare o meno le previsioni. A livello nazionale il fatturato del vino italiano ammonta a oltre 14 miliardi di euro, la produzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di ettolitri con 241mila imprese viticole che gestiscono una superficie di 675mila ettari. Un settore importante anche dal punto di vista occupazionale con 1,3 milioni di persone impegnate direttamente nei campi, nelle cantine e nella distribuzione commerciale ma anche nelle attività collegate. L’inizio della vendemmia cade tuttavia anche in un momento delicato per il settore, con i dazi Usa che vanno a colpire il principale mercato di riferimento in valore per le cantine italiane, mentre proseguono i tentativi di ingiustificata demonizzazione di un prodotto che rientra a pieno titolo nella Dieta Mediterranea e i cui benefici, legati a un consumo consapevole, sono stati ampiamenti provati”.