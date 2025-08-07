Bandabardò in concerto a Pietracatella, Feste patronali a Roccamandolfi, Molise Cinema a Casacalenda, virtuosismi a “Un piano per Sepino”
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI EVENTI DEL 7 AGOSTO
Concerto di J. Brahms alla Chiesa San Francesco di Agnone.
Festival Internazionale del Folklore – Incontri dal Mondo in Largo Sabelli ad Agnone.
Festa di San Donato e Sagra della Trippa a Longano.
Bandabardò in concerto in Piazza Santa Maria a Pietracatella.
Festività in onore di San Donato a Roccamandolfi.
“Un piano per Sepino” ospita Sepino Phu Koanantakool, giovane e talentuoso pianista thailandese.
8 agosto
Tartufando a Campolieto.
Matese Volks Camp 2025 (fino al 10 agosto).
Pink Floyd legend live all’Arena del Mare di Termoli.
Melodie tra Agnone e Buenos Aires alla Chiesa di San Francesco di Agnone.
Sagra della trippa a Castelpetroso.
Percorso Gastronomico a Selvone (Filignano).
Sagra dei Fusilli a San Giulano di Puglia.
Vini e Vinili a Vinchiaturo.
9 agosto
La Rassegna Internazionale “Incontri” 2025 fa tappa a San Giuliano.
Festa del bosco di Fantinia – festival di artisti di strada Campomarino.
Alle ore 18:30, il Teatro del Santuario Italico di Pietrabbondante ospita “i Menecmi di Plauto”
Vivi in vita: magia e festa a Pietracatella.
Civi D’Art – percorso enogastronomico, artisti di strada, live music e spettacoli a Civitanova del Sannio.
A tutta birra a Fossalto.
Serata sotto le stelle a Montemitro.
Ennio Morricone & I Tre Tenori con l’Orchestra di Fiati APULIA al Teatro Verde di Termoli.
Porchetta e Birra in Piazza Umberto a Vastogirardi.
10 agosto
Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.
Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.
Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.
Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.
La notte di San Lorenzo a Campodipietra.
Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).
Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.
Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.
A tutta birra a Fossalto.
Festa dell’emigrante a Guardialfiera.
Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.
Sagra dei cavatelli a Pietracatella.
Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.
Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.
Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.
Notte dei desideri a Sepino.
11 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
12 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
13 agosto
Festival del Folklore a Pietracatella.
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.