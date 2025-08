Professionisti e istituzioni insieme per trasformare il Molise in set, officina e casa del cinema. Appuntamento il 7 agosto alle 18:30.

CASACALENDA – Giovedì 7 agosto alle ore 18:30, presso l’area Parco Cinema di Casacalenda (Campobasso) nell’ambito della prestigiosa kermesse Molise Cinema, si terrà un dibattito pubblico dedicato al progetto della Molise Film Commission, una delle iniziative più ambiziose e attese degli ultimi anni per il rilancio dell’audiovisivo nella nostra regione.

“Come lavoratrici e lavoratori dell’industria cinematografica e audiovisiva molisani, attivi sul territorio a livello nazionale e internazionale – si legge in una nota – siamo stati invitati a raccontare un percorso che è nato dal basso ma ha saputo costruire ponti con le istituzioni, coinvolgere energie e competenze solide, e accendere una scintilla di futuro per il Molise”.

A dialogare sul palco, ci saranno: Federico Pommier, patron di Molise Cinema, custode appassionato di questo spazio magico dove il cinema incontra la comunità; L’assessore Fabio Cofelice, Delegato alla Cultura della Regione Molise, che ha sostenuto il progetto credendo nella sua potenza generativa e ascoltando attentamente il gruppo di lavoro composto da : Luca Manes ( Montatore e Regista) Marilena La Ferrara (Amministratrice per produzioni Internazionali) Marco Caldoro (Attore), Simona Di Lemme (Produzione e consulenza legale Film Industry), Gianni Meglio (Organizzatore di Produzione), Maria Laura Pace (Marketing territoriale) Giacomo Di Niro (Aiuto Regista e Produttore Creativo), Pierfrancesco Citriniti (Regista) che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e saranno con una rappresentanza per intervenire.

“Sarà un momento di confronto, sì, ma anche di festa, di riflessione, di orgoglio. Parleremo di come una Film Commission possa diventare motore di sviluppo, bellezza e occupazione, di come il Molise possa smettere di essere soltanto una cartolina e diventare set, laboratorio e casa per produzioni italiane e internazionali. Ci rivolgiamo a cineasti, cittadini, curiosi, studenti, amministratori, turisti, a chi ama le storie e a chi vuole contribuire a scriverne di nuove. Vi aspettiamo numerosi a Casacalenda, perché questo progetto è vostro, è nostro, è di chi crede che anche dalle terre più silenziose possano nascere le rivoluzioni più sorprendenti. La Molise Film Commission è realtà. Ora è tempo di viverla insieme”.

PROGRAMMA 2025 – Giovedi 7 Agosto

Cinema-Teatro

11.00 Omaggio. Giulietta degli spiriti, di Federico Fellini, con Giulietta Masina, Sandra Milo, (1965), 144’.

17.00 Percorsi. Concorso corti italiani. Majonezë, Giulia Grandinetti, 20’; Il mio fantasma, Carlotta Maria Correra, 7’; Ziki, Roberta Palmieri, Olga Sargenti, 12’; Marcello, Maurizio Lombardi, 19’; La buona condotta, Francesco Gheghi, 14’.

18.15 Frontiere. Concorso documentari. Il castello indistruttibile, Danny Biancardi, Stefano La Rosa, Virginia Nardelli, 70’.

Parco cinema

18.30 Molise Film Commission: un’opportunità per il territorio. Partecipano Fabio Cofelice (Delegato alla Cultura della Regione Molise), Cristina Piscitelli (Apulia Film Commission) e operatori del settore cinematografico e audiovisivo.

Arena Vittorio

20.30 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Il complottista, di Valerio Ferrara, con Fabrizio Rongione, 85’. Incontro con Valerio Ferrara e Fabrizio Rongione.

22.15 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Il primo figlio, di Mara Fondacaro, con Astrid Meloni, Simone Liberati, 92’. Incontro con Mara Fondacaro e Simone Liberati.

Arena Scipione

21.00 Partner. Corti del Festival di Souss. Strada per l’inferno, Nabil Trabelsi, Tunisia, 14’; Parturition, Taoufik Oufkir, Marocco, 4’; Calzolaio del Paradiso, Haider Hussein Talib, Iraq, 5’.

21.30 Girare il Molise/Rete adriatica. Libera Uscita, Michele Saia, 15’; 2042, Alessio di Lallo, 18’; Alle spalle, Antonio Carannante, 10’; Sogni, Giulio Maroncelli, 13’; L’ornitologa, Valentina Pietrarca, 20’.

Piazzetta cinema

23.00 Live. Michele Messere. Vinyl Dj set.