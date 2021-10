Comunali Isernia: Iorio (FdI), “Per ora no proposte”

ISERNIA – “Il risultato sicuramente non esaltante. La campagna elettorale è stata difficile, gli elettori non hanno recepito in modo giusto il messaggio e la spaccatura ha determinato il loro allontanamento”. Così all’Ansa il consigliere regionale Michele Iorio (FdI), ex governatore del Molise che ha sostenuto la candidatura di Cosmo Tedeschi alle elezioni comunali di Isernia, uscendo dalla coalizione di centrodestra che ha scelto Gabriele Melogli come sindaco.

“Sicuramente bisogna ricucire lo strappo – ha aggiunto Iorio – ma su motivazioni precise e cambiando le impostazioni del centrodestra: a cominciare da Donato Toma e i suoi più stretti collaboratori, in vista del prossimo appuntamento elettorale che è quello delle regionali”. In merito a una sua eventuale candidatura Iorio ha dichiarato: “Al tempo, vedremo”. Per quanto attiene a un eventuale apparentamento per il ballottaggio: “Lo valuterà il partito – ha anticipato Iorio – apriremo un dibattito interno, ma bisogna che recepiscano i nostri messaggi. Al momento, comunque, non ci sono proposte”.