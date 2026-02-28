Concerti estate 2026 in Molise: cantanti e date

In Molise i concerti dell’estate 20 si aprono con Geolier a Termoli. Gli appuntamenti musicali più attesi dei mesi più caldi

REGIONE – L’estate 2026 è ancora lontana sul calendario, ma nell’aria si sente già quel primo movimento leggero che precede ogni stagione di concerti: le agende iniziano a riempirsi, i primi nomi compaiono, e l’immaginazione corre subito alle serate all’aperto, alle arene illuminate, alla musica che diventa rito collettivo. In Molise, le prime conferme bastano già a delineare un’estate vivace, fatta di ritorni attesi e di artisti capaci di richiamare pubblico da tutta la regione.

I primi nomi che accendono l’estate 2026

Il via lo darà Geolier, il 6 giugno all’Arena del Mare di Termoli, una data che promette di inaugurare la stagione con un’ondata di energia. A luglio, il 23, sarà la volta dei Pooh al Nuovo Romagnoli di Campobasso, un appuntamento che unisce generazioni e che ogni anno si trasforma in un grande abbraccio corale.

Agosto si apre con un altro nome amatissimo: Caparezza, atteso il 1° agosto sempre a Campobasso, con uno show che si preannuncia visionario e travolgente. Pochi giorni dopo, il 7 agosto, sarà Delia a salire sul palco del Teatro Verde di Termoli, mentre il 19 agosto l’Arena del Mare accoglierà Claudio Baglioni, uno dei concerti più attesi dell’intera stagione.

Un calendario che crescerà dopo Sanremo

Queste prime date sono solo l’inizio. Come da tradizione, il vero scatto arriverà subito dopo il Festival di Sanremo, quando molti degli artisti in gara annunceranno i loro tour estivi. È il momento in cui il calendario esplode, le città si preparano, e ogni settimana porta con sé nuove conferme.

Il Molise, negli ultimi anni, si è ritagliato un ruolo sempre più importante nella circuitazione estiva, grazie a location suggestive e a un pubblico affezionato. È quindi molto probabile che, nelle settimane successive al Festival, la lista dei concerti 2026 si arricchirà di nuovi nomi e nuove tappe.

Di seguito l’lelenco di tutti i concerti che vi attendono in Molise, che sarà nostra premura aggiornare puntualmente.

I concerti in Molise nell’estate 2026

6 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli