Mostre, dibattiti, fotografia e incontri con gli autori animano Campobasso, Termoli, Venafro, Bojano e Rocchetta a Volturno
Gli appuntamenti culturali di oggi, sabato 28 febbraio, danno vita ad una giornata densa e vivace, in cui il Molise si muove tra arte, riflessione civile, fotografia e incontri con gli autori. Le mostre già in corso a Campobasso, Termoli e Bojano saranno affiancate da dibattiti, convegni e presentazioni, trasformando il territorio in un piccolo laboratorio diffuso di idee e narrazioni. Il Circolo Sannitico alterna arte contemporanea e confronto pubblico, Venafro apre il Castello Pandone alla divulgazione scientifica, Rocchetta a Volturno accoglie la voce di un autore che parla di felicità. Un intreccio di linguaggi e sensibilità che invita a scegliere il proprio percorso e a lasciarsi sorprendere.
MOSTRE
Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI ALTRI EVENTI DEL 28 FEBBRAIO
Al Circolo Sannitico di Campobasso dibattito pubblico sul consenso come limite alla violenza.
Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro
Alle 17.30, a Rocchetta a Volturno, incontro con Maurizio Santilli, attore e autore, che presenterà il suo libro Dialoghi tendenti alla felicità.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo
Alle 17.30 alla Mediateca Comunale di Tavenna presentazione del libro “La zappa e l’aratro”
Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”
Il Cinema Alphaville di Campobasso propone L’Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho (anche il 2 e 3)
2 marzo
Montenero di Bisaccia ospita l’incontro dei Discepoli di Escoffier
3 marzo
Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli la presentazione del libro La vite e il vino di Sebastiano Di Maria,
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto