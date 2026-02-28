Mostre, dibattiti, fotografia e incontri con gli autori animano Campobasso, Termoli, Venafro, Bojano e Rocchetta a Volturno

REGIONE – Molisenews24.it riicorda che Gli appuntamenti culturali di oggi, sabato 28 febbraio, danno vita ad una giornata densa e vivace, in cui il Molise si muove tra arte, riflessione civile, fotografia e incontri con gli autori. Le mostre già in corso a Campobasso, Termoli e Bojano saranno affiancate da dibattiti, convegni e presentazioni, trasformando il territorio in un piccolo laboratorio diffuso di idee e narrazioni. Il Circolo Sannitico alterna arte contemporanea e confronto pubblico, Venafro apre il Castello Pandone alla divulgazione scientifica, Rocchetta a Volturno accoglie la voce di un autore che parla di felicità. Un intreccio di linguaggi e sensibilità che invita a scegliere il proprio percorso e a lasciarsi sorprendere.

MOSTRE

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 FEBBRAIO

Al Circolo Sannitico di Campobasso dibattito pubblico sul consenso come limite alla violenza.

Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro

Alle 17.30, a Rocchetta a Volturno, incontro con Maurizio Santilli, attore e autore, che presenterà il suo libro Dialoghi tendenti alla felicità.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

Alle 17.30 alla Mediateca Comunale di Tavenna presentazione del libro “La zappa e l’aratro”

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”

Il Cinema Alphaville di Campobasso propone L’Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho (anche il 2 e 3)

2 marzo

Montenero di Bisaccia ospita l’incontro dei Discepoli di Escoffier

3 marzo

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli la presentazione del libro La vite e il vino di Sebastiano Di Maria,

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli