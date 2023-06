Conte visita la Pontificia Fonderia Marinelli

AGNONE – “Innovazione, storia, genio italiano. In Molise oggi ho toccato con mano tutto questo, visitando ad Agnone la Fonderia Marinelli, la più antica del mondo; a Campobasso “Dimensione”, azienda di telecomunicazioni totalmente italiana. E poi ancora Caffè Camardo e La Molisana, simbolo di qualità e passione”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a conclusione della sua due giorni nella nostra regione.

“L’Italia e le sue eccellenze non si difendono con slogan che durano un giorno come fanno i patrioti della domenica di Giorgia Meloni. Da Presidente del Consiglio sono stato in Molise anche quando non c’erano le elezioni, per lanciare nel 2019, con il Cis, progetti di sviluppo per oltre 200 milioni. I territori si “curano” ogni giorno, tutelando lavoro e storia. Solo con Roberto Gravina si protegge questo Molise, quello che innova, cresce, produce. Con l’orgoglio delle sue radici, con la forza di credere nel futuro”, aggiunge l’ex premier.