“Accogliere un Figlio”, giornata formativa a Termoli

Il 26 Gennaio, il Forum Famiglie con il Centro di Aiuto alla Famiglia Amoris Laetitia rilanciano il valore sociale dell’adozione e dell’affido, verrà presentato il progetto #Dònàti

TERMOLI – Sabato 26 Gennaio Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 a Termoli, presso il Cinema S. Antonio è in programma l’evento – Accogliere un Figlio – Diventare Famiglia Adottiva o Affidataria, nell’ambito degli appuntamenti promossi nel percorso alla genitorialità ed in contemporanea con le altre regioni italiane per raccontare la bellezza possibile della scelta adottiva e affidataria

Nell’ambito del percorso sulla genitorialità promosso dal Centro di Aiuto alla Famiglia Amoris Laetitia ed in contemporanea con altrettante regioni italiane per rilanciare il tema dell’accoglienza familiare e del valore morale, sociale ed economico che l’incontro tra infanzia abbandonata e coppie sposate senza figli può generare.

Questo mediante l’adozione o l’affido, restituendo un papà e una mamma ad almeno una parte dei 15mila minori fuori famiglia attualmente ospiti di strutture di accoglienza in Italia, producendo enormi effetti di sussidiarietà e confermando il ruolo imprescindibile della famiglia come primo e più importante “ammortizzatore sociale” del Paese: è tutto questo e molto di più #Dònàti: fatti un dono, dona una famiglia a chi non l’ha, progetto promosso dal Forum delle Associazioni Familiari.

Attraverso l’hashtag #donati, tutte le famiglie e le associazioni che hanno a cuore i bambini costretti a vivere fuori dalla loro famiglia d’origine verranno invitate a partecipare, nell’ambito della Giornata nazionale dedicata al progetto, alla Campagna sui social networks, con cui raccontare quanto è bello, utile e possibile anche oggi scegliere l’adozione o l’affido per restituire il sorriso a un bambino abbandonato. Per questo è stata scelta la formula della testimonianza diretta di chi ha compiuto tale scelta.

In particolare, in Molise, il Forum Famiglie ha organizzato, in collaborazione con il Centro diocesano di Aiuto alla Famiglia Amoris Laetitia, un pomeriggio formativo ed informativo che mette al centro il tema dell’accoglienza.

“Non ci stanchiamo di seminare frutti di speranza per l’infanzia abbandonata – sottolinea Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari – perché siamo convinti che solo la testimonianza concreta della scelta di diventare genitori adottivi o affidatari, portata dalle famiglie del Paese reale, può generare nuovi nuclei familiari decisi a fare altrettanto, restituendo la dignità di figli a tanti minori che senza famiglia e svolgendo, nel contempo, un servizio utile alla collettività e a ciascuna comunità regionale”.