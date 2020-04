Coronavirus in Molise, i dati del giorno 13 aprile 2020

Il bollettino di lunedì 13 aprile 2020 di Asrem: un nuovo ricoverato al Cardarelli di Campobasso, gli aggiornamenti

REGIONE – Lunedì 13 aprile, nuova aggiornata con l’informazione sull’emergenza Coronavirus in Molise. Nel giorno di Pasquetta si attendono i nuovi dati dall’Asrem. Al momento fermi a 2472 i tamponi processati di cui 2215 negativi. 257 sono i tamponi positivi: 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione. All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono saliti a 26 (uno in più rispetto a ieri): di questi 22 sono in Malattie Infettive (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia).

Sono 195 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25), 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni), 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni) mentre 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione).

I CONTAGI PER COMUNE AGGIORNATI AL 13 APRILE 2020