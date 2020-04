Coronavirus in Molise, i dati del giorno 17 aprile 2020

Il bollettino Asrem aggiornato a venerdì 17 aprile 2020: in attesa dei dati ricordiamo che ieri non ci sono stati contagi

REGIONE – Nuovo appuntamento di Molisenews24 con il bollettino Asrem e quindi i dati del Covid 19 in Molise. Andiamo a vedere la situazione di oggi, venerdì 17 aprile 2020. In Molise sono 2952 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, tra questi 266 sono positivi con 200 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione. I ricoveri sono 21 all’ospedale Cardarelli con 4 persone in terapia intensiva. Sono invece 202 i pazienti in in isolamento domiciliare o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti. Sono 16 i pazienti deceduti con Coronavirus complessivamente.

I CONTAGI PER COMUNE AGGIORNATI AL 17 APRILE 2020