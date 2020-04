Coronavirus in Molise, i dati del giorno 18 aprile 2020

Il bollettino Asrem aggiornato a sabato 18 aprile 2020: nessun positivo al Covid 19, da oggi nuovo metodo estrazione dati

REGIONE – Nuovo appuntamento con l’emergenza Covid19 in Molise e il dati forniti dall’Asrem. Oggi, sabato 18 aprile 2020, andiamo a vedere il primo bollettino delle ore 11 cosa ci dice. Sarebbero 269 i positivi sul campione complessivo di 3213 tamponi effettuati (dai 3082 di ieri) distributi in provincia di Campobasso (202), mentre in provincia di Isernie (50) e i restanti 18 da fuori regione. Dunque il numero dei positivi è rimasto immutato rispetto a ieri.

Gli ultimi 3 casi di ieri sono quelli legati al cluster della casa di riposo di Cercemaggiore. Si tratta di 2 ospiti il cui primo tampone era risultato inconclusivo e 1 operatrice della struttura originaria della provincia di Benevento. Invariato il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso, così come quello dei soggetti guariti.

I ricoverati al “Cardarelli” di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 24 ai quali va aggiunto 1 paziente di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (14 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia, oltre a 1 paziente di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia), 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

178 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 133 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia e 8 di altre regioni, 27 i pazienti clinicamente guariti. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione, 17 il numero dei pazienti guariti certificati, 13 della provincia di Campobasso e 4 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi mentre 16 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 360 persone in isolamento e 17 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.



I CONTAGI PER COMUNE AGGIORNATI AL 18 APRILE 2020