S.O.S. Filosofia, la Tassinari apre Ti racconto un libro Infanzia 2025

L’autrice e filosofa protagonista del 1° appuntamento della rassegna per piccoli lettori dell’Unione Lettori Italiani e Comune di Campobasso

CAMPOBASSO – Come affrontare i momenti difficili, le crisi quotidiane, i dubbi esistenziali? Con la filosofia. Parola di Simonetta Tassinari che firma un vero e proprio manuale di sopravvivenza per i giovani d’oggi.

Scrittrice e filosofa, sarà lei a dare il via agli appuntamenti della ventitreesima edizione di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2025 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

S.O.S. Filosofia – Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita- è una bussola per orientarsi nel mondo contemporaneo, dominato dall’incertezza, dal rumore dei social e dalle decisioni affrettate. I filosofi, da sempre specialisti nel ragionamento e nella visione lucida delle cose, hanno molto da insegnare su come affrontare la realtà senza perdere la testa. Con uno stile diretto, ironico e accessibile, l’autrice offre ai lettori strumenti concreti – aforismi, percorsi logici, domande spiazzanti e vere e proprie “vitamine di pensiero” – per ridisegnare i problemi, evitare trappole mentali e trovare nuove prospettive.

S.O.S. Filosofia non è solo un libro, ma un invito al dialogo con le grandi menti del passato per capire meglio il presente e affrontare il futuro con consapevolezza. Un’occasione per scoprire che anche nei momenti più complessi si può trovare un pensiero che aiuta, consola e orienta.

Simonetta Tassinari incontrerà gli studenti delle scuole medie di Campobasso lunedì 12 maggio, alle ore 9 e 11, nel Circolo Sannitico del capoluogo.

Nel pomeriggio di lunedì, l’autrice sarà in compagnia dei piccoli lettori, per il primo attesissimo appuntamento di Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella sala del Circolo Sannitico di Campobasso. L’iniziativa, tra le più amate da bambini e famiglie, continua a riscuotere grande successo, confermandosi un momento di partecipazione e condivisione molto sentito. Come da consuetudine, l’incontro si concluderà con una merenda da gustare tutti insieme.

Per partecipare a Favole a merenda è indispensabile la prenotazione inviando una mail a info@unionelettoritaliani.it, oppure contattando il numero 351 8585126. La partecipazione è gratuita.