Il bollettino Asrem di domenica 26 aprile 2020: riscontrati nuovi positivi a Campobasso, Campochiaro e nel centro migranti di Isernia

REGIONE – Nuovo appuntamento con l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere come sempre i due bollettini della giornata di domenica 26 aprile 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Dal primo bollettino si registrano quattro nuovi contagi al Covid19: uno proveniente da Campobasso, uno da Campochiaro e due dal centro migranti di Isernia. Complessivamente sono pertanto 296 i positivi dall’inizio dell’emergenza. Sale anche il numero di guariti che arrivano complessivamente a 50.

MATTINA DEL 26 APRILE – DATI COVID19 IN MOLISE

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11. 5334 i tamponi processati dell’inizio dell’emergenza. La situazione dei pazienti Covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente con 296 casi conclamati in Regione, 223 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione.

Sono 14 i ricoverati al “Cardarelli” di Campobasso, centro Covid-19 in Regione. 13 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (9 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia. Sono 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

179 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 136 nella provincia di Campobasso, 38 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni, 25 i pazienti asintomatici dimessi. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

50 il numero dei pazienti guariti certificati, 37 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi. 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 374 persone in isolamento e 12 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

POMERIGGIO DEL 26 APRILE – DATI COVID19 IN MOLISE

Dati disponibili dalle 18.30 circa.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID19 PER COMUNE AL 26 APRILE 2020