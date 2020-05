Coronavirus in Molise, bollettino dati del 31 maggio 2020

Il bollettino Asrem di domenica 31 maggio 2020: in attesa dei nuovi aggiornamenti prosegue il trend positivo, ieri zero contagi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di domenica 31 maggio 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Il secondo sabato di movida dopo la riapertura sembra essere trascorso in modo più tranquillo rispetto al precedente ad es. a Termoli dove tuttavia dopo la chiusura dei locali non sono mancati interventi delle forze dell’ordine in alcune zone. A Campobasso si sono concentrati i controlli nelle zone più frequentate. La Questura ha annunciato che non si escludono possibili sanzioni ex post verso i trasgressori delle regole (distanziamento sociale, uso mascherina e altre misure anti assembramento). Parlando invece di dati ricordiamo che gli ultimi continuano a far sperare in una prosecuzione del trend positivo degli ultimi giorni. Ieri registrati zero contagi e ben 12 guariti per un totale di 251 dall’inizio dell’emergenza. Andiamo a vedere nel dettaglio i dati del giorno.

BOLLETTINO DEL 31 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 260 nuovi tamponi. Attualmente sono 145 i casi attualmente positivi (133 nella provincia di Campobasso, 10 in quella di Isernia e 2 di altre regioni) mentre sono 436 i tamponi positivi (359 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 14631 i tamponi eseguiti (13985 negativi e 646 di controllo). All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 4: di questi 2 sono in Malattie Infettive (1 della provincia di Campobasso, 1 da quella di Isernia), 2 pazienti sono in Terapia Intensiva della provincia di Campobasso. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 141 i pazienti in isolamento domiciliare (130 in provincia di Campobasso, 10 in quella di Isernia e 1 in altre regioni), 19 i dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (18 provincia Campobasso, 1 provincia Isernia), 251 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (193 della provincia di Campobasso, 42 di quella di Isernia e 16 di altre regioni). Sono 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 442 (234 Bojano, 119 Venafro, 89 Larino) mentre 213 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 45 i comuni con almeno 1 positivo. Sono 75 i positivi i comuni da 1 a 3mila abitanti, 75 tra 3mila e 10mila abitanti e 267 in comuni sopra i 10mila.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 31 MAGGIO 2020