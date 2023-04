Corso avanzato di fotografia a Campobasso aprile/giugno 2023

CAMPOBASSO – Nel mese di aprile sarà attivato, in collaborazione con il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”, un corso avanzato di fotografia, tenuto dal fotografo professionista Mauro Presutti, rivolto a chi ha frequentato un corso base e/o conosce i fondamenti tecnici della fotografia.

Il nuovo corso sarà articolato in dieci lezioni di circa due ore ciascuna che saranno svolte sia in interno che in esterno.

Il corso tratterà elementi di fotografia digitale e approfondirà quegli aspetti pratici e creativi indispensabili alla realizzazione delle immagini, come l’utilizzo della luce, le differenze tra lo scatto realizzato in formato Raw e in JPG, le operazioni base da compiere per intervenire, attraverso l’editing e la post-produzione, con applicativi quali Adobe Photoshop Lightroom e Adobe Photoshop.

Si parlerà della fotografia di ritratto, di paesaggio e di reportage, creando le basi per realizzare successivamente stage monografici e progetti personalizzati. Attraverso esercizi pratici sul campo e un confronto continuo con il docente, i partecipanti potranno consolidare, migliorare ed ampliare le conoscenze tecniche e culturali indispensabili per potersi muovere con piena consapevolezza nelle diverse situazioni di ripresa.

Scadenza iscrizioni: 15 aprile 2023

Periodo: aprile/giugno 2023

Orario: 18:30 20:30 un incontro infrasettimanale

Docente: Mauro Presutti

Luogo: Spazio Sfuso, P.zza Gabriele Pepe n. 42, Campobasso

Info e iscrizioni:

3922518132 – 3491639761

cfcvivianmaier@gmail.com

iscrizioni@acfseitorri.org

Mauro Presutti (Campobasso, 1962), fotografo professionista dal 1985, collabora con diverse case editrici. I suoi lavori sono stati pubblicati in settimanali e periodici nazionali ed esteri tra cui: Molise Oggi, Molise Economico, Il Bene Comune, Gente Viaggi, Bell’Italia, Jazz, Condé Nast Traveller, Nouvel Observateur Hors-Série, Jornal de Itatiba, Libération, America Oggi. Alcune realizzazioni sono state pubblicate sul saggio “Folie, mariage et mort” di Giordana Charuty, (Edizioni Seuil, Francia); “Contemporanea – Appunti per una storia delle arti visive nel Molise dal 1945 al 1992”, a cura di Massimo Bignardi (Edizioni Vitmar); “Molise GLO/CAL Identity” (Edizioni IBC); “Storia del Molise”, a cura di Gino Massullo (Donzelli Editore); “Campobasso capoluogo del Molise” (3 voll.), a cura di Renato Lalli, Norberto Lombardi, Giorgio Palmieri (Palladino Editore). Dal 1989 ha collaborato con diverse istituzioni, quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Molise e la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici delle Marche di Urbino, svolgendo riprese fotografiche, in Molise e nelle Marche, a beni di interesse storico-artistico nell’ambito del progetto di tutela del patrimonio culturale italiano. In qualità di autore ha pubblicato i libri fotografici “Angeli & Diavoli” (Edizioni Enne, 2001); “Paesaggi, immagini per raccontare il Molise” (Palladino Editore, 2003); “Il teatro involontario” (Palladino Editore, 2003); “La Pagliara maie maie” (Edizioni Enne, 2004); “La Sagra dell’Uva a Riccia tra passato e presente” (Edizioni Enne, 2005). Ha esposto a Roma, Napoli, Bari, Benevento, Campobasso, Termoli, Viterbo, Milano, Strasburgo, New York, Itatiba (Brasile).