Corso sul Cerimoniale Sportivo e Istituzionale a Campobasso

Il 31 gennaio 2026 al CONI Molise di Campobasso. Una giornata formativa con il Generale Vincenzo Parrinello, tra teoria, pratica e protocollo

CAMPOBASSO – Una giornata interamente dedicata al cerimoniale sportivo e istituzionale quella in programma il 31 gennaio 2026 presso la Sala conferenze “Tonino Bussone” del CONI Molise, in via Sicilia 116 a Campobasso. Un appuntamento formativo di alto livello, pensato per chi opera nel mondo dello sport e desidera acquisire competenze fondamentali nella gestione degli eventi ufficiali.

Il corso, dal titolo “Il Cerimoniale e le Istituzioni Sportive e Civili”, affronta il tema delle regole e dei protocolli che guidano le manifestazioni sportive: dalle premiazioni alle cerimonie di apertura, dalle presentazioni ufficiali agli eventi agonistici. Conoscere e applicare correttamente il cerimoniale significa garantire ordine, autorevolezza e rispetto delle istituzioni coinvolte, elementi essenziali per ogni dirigente sportivo.

A guidare la giornata sarà il Generale Vincenzo Parrinello, figura di grande esperienza: già Comandante dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, membro attivo di comitati organizzatori di eventi nazionali e internazionali e docente in diversi master universitari. Un relatore che unisce competenza teorica e lunga pratica sul campo.

Destinatari del corso

L’iniziativa è rivolta a:

Presidenti e dirigenti di società sportive

Dirigenti e funzionari di FSN, DSA, EPS e AB

Personale del CONI e dei Comitati Regionali

Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione impegnati in attività sportive

Organizzatori di eventi sportivi

Il programma della giornata

La giornata si aprirà alle 9.00 con l’accredito e un welcome coffee, seguito alle 9.30 dai saluti istituzionali introdotti da Germano Guerra e moderati da Michele Falcione e Katia Corona.

Dalle 10.00, il Generale Parrinello entrerà nel vivo dei temi con una prima sessione dedicata a:

Il cerimoniale: arte o scienza esatta?

Le benemerenze

L’evento sportivo

Esercitazioni pratiche

Dopo la pausa pranzo delle 13.00, i lavori riprenderanno alle 14.00 con un approfondimento su:

L’evento agonistico

Gli eventi conviviali

Nuove esercitazioni pratiche

La giornata si concluderà alle 16.30 con un momento di confronto aperto, il question time, e la chiusura dei lavori.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria per accedere alle attività teorico-pratiche, al kit di lavoro, ai coffee break e al lunch. È previsto inoltre il rilascio di un attestato di partecipazione per chi frequenterà almeno l’80% del corso.

Un’occasione preziosa per approfondire un aspetto spesso sottovalutato ma decisivo nella riuscita degli eventi sportivi e istituzionali, con la guida di uno dei massimi esperti italiani del settore.