Corso sul Cerimoniale Sportivo e Istituzionale a Campobasso

Il 31 gennaio 2026 al CONI Molise di Campobasso. Una giornata formativa con il Generale Vincenzo Parrinello, tra teoria, pratica e protocollo
CAMPOBASSO – Una giornata interamente dedicata al cerimoniale sportivo e istituzionale quella in programma il 31 gennaio 2026 presso la Sala conferenze “Tonino Bussone” del CONI Molise, in via Sicilia 116 a Campobasso. Un appuntamento formativo di alto livello, pensato per chi opera nel mondo dello sport e desidera acquisire competenze fondamentali nella gestione degli eventi ufficiali.
Il corso, dal titolo “Il Cerimoniale e le Istituzioni Sportive e Civili”, affronta il tema delle regole e dei protocolli che guidano le manifestazioni sportive: dalle premiazioni alle cerimonie di apertura, dalle presentazioni ufficiali agli eventi agonistici. Conoscere e applicare correttamente il cerimoniale significa garantire ordine, autorevolezza e rispetto delle istituzioni coinvolte, elementi essenziali per ogni dirigente sportivo.
A guidare la giornata sarà il Generale Vincenzo Parrinello, figura di grande esperienza: già Comandante dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, membro attivo di comitati organizzatori di eventi nazionali e internazionali e docente in diversi master universitari. Un relatore che unisce competenza teorica e lunga pratica sul campo.
Destinatari del corso
L’iniziativa è rivolta a:
Presidenti e dirigenti di società sportive
Dirigenti e funzionari di FSN, DSA, EPS e AB
Personale del CONI e dei Comitati Regionali
Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione impegnati in attività sportive
Organizzatori di eventi sportivi
Il programma della giornata
La giornata si aprirà alle 9.00 con l’accredito e un welcome coffee, seguito alle 9.30 dai saluti istituzionali introdotti da Germano Guerra e moderati da Michele Falcione e Katia Corona.
Dalle 10.00, il Generale Parrinello entrerà nel vivo dei temi con una prima sessione dedicata a:
Il cerimoniale: arte o scienza esatta?
Le benemerenze
L’evento sportivo
Esercitazioni pratiche
Dopo la pausa pranzo delle 13.00, i lavori riprenderanno alle 14.00 con un approfondimento su:
L’evento agonistico
Gli eventi conviviali
Nuove esercitazioni pratiche
La giornata si concluderà alle 16.30 con un momento di confronto aperto, il question time, e la chiusura dei lavori.
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria per accedere alle attività teorico-pratiche, al kit di lavoro, ai coffee break e al lunch. È previsto inoltre il rilascio di un attestato di partecipazione per chi frequenterà almeno l’80% del corso.
Un’occasione preziosa per approfondire un aspetto spesso sottovalutato ma decisivo nella riuscita degli eventi sportivi e istituzionali, con la guida di uno dei massimi esperti italiani del settore.