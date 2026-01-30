Mostre a Campobasso, seminari, presentazioni di libri e appuntamenti culturali tra il capoluogo, Macchiagodena e Termoli

REGIONE – La giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, porta con sé un calendario ricco di appuntamenti che animano Campobasso e il resto del territorio molisano, offrendo occasioni per scoprire, approfondire e lasciarsi ispirare. Molisenews24,it ricorda che nel capoluogo proseguono tre importanti mostre che attraversano fotografia, narrazione visiva e storia dell’arte: dagli scatti di Toni Frissell dedicati ai Tuskegee Airmen, alla suggestiva esposizione “De Fabula narratur”, fino al grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL.

Accanto alle esposizioni, il 30 gennaio propone anche incontri e momenti di confronto: un seminario dedicato al tema delle microplastiche e degli inquinanti persistenti, due presentazioni editoriali – una a Macchiagodena e una a Termoli – e diverse iniziative che invitano il pubblico a partecipare e a vivere la cultura in modo attivo. Una giornata che mette in dialogo arte, ambiente, letteratura e comunità, offrendo spunti diversi ma uniti da un unico filo: la voglia di condividere conoscenza e curiosità.

MOSTRE

Prosegue fino al 1 febbraio (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 30 GENNAIO

Nell’Aula Magna “Adriana Izzi” dell’I.I.S.S. S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso, si terrà un seminario dal tema Microplastiche e Inquinanti Persistenti

Presentazione a Macchiagodena del libro “Il Lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone alla Biblioteca Comunale di Macchiagodena

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 gennaio

Presso ala conferenze “Tonino Bussone” del CONI Molise a Campobasso il Corso Teorico-pratico su “Il Cerimoniale nelle Istituzioni sportive e Civili”

L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso

I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio

Il Fuoco a Casacalenda

Festività di San Giovanni Bosco a Ferrazzano

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Al METE di San Giuliano di Puglia va in scena “Questa sera…il varietà”

Alll’Auditorium Ex Gil di Campobasso arriva il concerto “I compositori nei campi di concentramento”, protagonista il Doré Quartet

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”

Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

3 febbraio

Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli