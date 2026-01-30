Mostre a Campobasso, seminari, presentazioni di libri e appuntamenti culturali tra il capoluogo, Macchiagodena e Termoli
REGIONE – La giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, porta con sé un calendario ricco di appuntamenti che animano Campobasso e il resto del territorio molisano, offrendo occasioni per scoprire, approfondire e lasciarsi ispirare. Molisenews24,it ricorda che nel capoluogo proseguono tre importanti mostre che attraversano fotografia, narrazione visiva e storia dell’arte: dagli scatti di Toni Frissell dedicati ai Tuskegee Airmen, alla suggestiva esposizione “De Fabula narratur”, fino al grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo ospitato al Palazzo GIL.
Accanto alle esposizioni, il 30 gennaio propone anche incontri e momenti di confronto: un seminario dedicato al tema delle microplastiche e degli inquinanti persistenti, due presentazioni editoriali – una a Macchiagodena e una a Termoli – e diverse iniziative che invitano il pubblico a partecipare e a vivere la cultura in modo attivo. Una giornata che mette in dialogo arte, ambiente, letteratura e comunità, offrendo spunti diversi ma uniti da un unico filo: la voglia di condividere conoscenza e curiosità.
MOSTRE
Prosegue fino al 1 febbraio (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 30 GENNAIO
Nell’Aula Magna “Adriana Izzi” dell’I.I.S.S. S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso, si terrà un seminario dal tema Microplastiche e Inquinanti Persistenti
Presentazione a Macchiagodena del libro “Il Lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone alla Biblioteca Comunale di Macchiagodena
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
31 gennaio
Presso ala conferenze “Tonino Bussone” del CONI Molise a Campobasso il Corso Teorico-pratico su “Il Cerimoniale nelle Istituzioni sportive e Civili”
L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso
I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio
Il Fuoco a Casacalenda
Festività di San Giovanni Bosco a Ferrazzano
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Al METE di San Giuliano di Puglia va in scena “Questa sera…il varietà”
Alll’Auditorium Ex Gil di Campobasso arriva il concerto “I compositori nei campi di concentramento”, protagonista il Doré Quartet
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”
Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
3 febbraio
Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.
5 febbraio
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli