Corso per Barman di I° e II° livello a Campobasso: come partecipare

CAMPOBASSO – Con il Corso per Barman di I° e II° livello, Ascom Servizi CAT Molise offre una valida opportunità per diventare un professionista del bancone bar, una figura ricercatissima dal mercato del lavoro globale, acquisendo tutte le conoscenze per affrontare una carriera nel mondo dei bar, locali, caffè, alberghi e strutture di ristorazione italiani e internazionali.

L’iniziativa di elevata specializzazione, condotta con la collaborazione di Fipe Confcommercio Molise e con una docenza importante come quella del Maestro Pierluigi Cucchi, con una vasta esperienza nazionale e internazionale alle spalle, le competizioni importanti, i riconoscimenti. Da anni Cucchi, socio fondatore e amministratore della C&C Consulting, è impegnato nelle associazioni di categoria, dedicandosi con passione alle problematiche della formazione, organizzando e programmando corsi in molte città con Fipe, cercando di insegnare che preparare un drink, servire in un ristorante o operare in un grande albergo non è solo imparare buoni gesti, ma è presenza discreta, ricerca estetica e soprattutto cultura e competenze capaci di ingenerare, evocare e trasmettere emozioni e sogni.

I CORSI

PRIMO LIVELLO

Il corso si propone di fornire le conoscenze del mondo del Bar a tutti coloro che siano interessati a questa professione, per ragioni di lavoro o di diletto personale. Il corso, articolato in aspetti teorici e pratici, intende fornire ai partecipanti le conoscenze per utilizzare al meglio i prodotti, distinguere vini, riconoscere distillati e liquori, imparare la corretta adattabilità dei prodotti e le dosi di miscelazione, leggere le ricette e proporre cocktails e long drinks. Ampio spazio viene dedicato alle esercitazioni pratiche.

SECONDO LIVELLO

Il corso di elevata specializzazione è idoneo a sviluppare ed analizzare le varie famiglie di cocktails, rivisitandole ed attualizzandole con nuove tecniche propositive ed una moderna metodologia operativa. Trattasi di un percorso formativo di carattere prevalentemente pratico. Il lavoro didattico in aula viene organizzato su diverse postazioni, indispensabili per le esercitazioni pratiche, tutte predisposte con gli strumenti tecnici adeguati. Durante il corso vengono utilizzate proiezioni per facilitare l’apprendimento. È presente una bottiglieria molto capiente e ricca di prodotti di pregio. Viene distribuita per ogni allievo una cartella contenente i vari libri di testo con blocco–note e penna logata.

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 30 giugno 2023. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it