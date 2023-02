Cotugno elogia il Carnevale Europeo: “Un progetto di grande importanza”

ISERNIA – “Strutture ricettive piene da settimane per aspettare il grande evento di Isernia: è tutto pronto per il Carnevale Europeo, un progetto di grande importanza cofinanziato da “Turismo è Cultura” e che vedrà sfilare sabato le maschere zoomorfe molisane e di altre regioni italiane ed europee, con oltre 250 figuranti, per una quattro giorni che si preannuncia unica per tutto il Molise!”. Lo afferma sui social il vice governatore Vincenzo Cotugno, assessore regionale al turismo.

Due giorni fa, invece, Cotugno aveva scritto sullo stesso argomento: “È la settimana dedicata al Carnevale, alle maschere zoomorfe molisane con il Cervo di Castelnuovo, il Diavolo di Tufara e l’Orso di Jelsi, il Carnevale europeo ad Isernia, la splendida tradizione a Larino così come in molti comuni della nostra regione: la storia, la cultura, l’arte e la tradizione del Molise risplende nei nostri centri abitati alla presenza di migliaia di turisti provenienti anche da altre regioni per un’edizione 2023 senza precedenti… avanti così e un forte plauso a tutti gli organizzatori!”.