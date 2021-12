Cotugno: “La storia del Contado del Molise in una mostra da non perdere a Palazzo Gil”

CAMPOBASSO – “La storia del Contado del Molise in una mostra da non perdere a Palazzo Gil da venerdì 3 dicembre e fino al 9 gennaio. Dopo venti anni l’Iresmo torna ad esporre al pubblico una parte importante del suo archivio storico, che va fatto conoscere soprattutto ai più giovani nella riscoperta della nostra identità e dell’orgoglio di essere molisani. Un plauso al presidente dell’Istituto, Walter Santoro, del Comitato Scientifico, Giuseppe Pardini, e a tutta la Struttura per un evento da non perdere!”.

Così su Facebook l’assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno.