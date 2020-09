Covid 19: Ricciardi parla a 3000 operatori della scuola molisana

ISERNIA – I docenti, i dirigenti scolastici e il personale Ata delle scuole molisane hanno partecipato in massa, in totale circa 3000 persone, al primo dei due appuntamenti formativi online (8 settembre il prossimo) sulle norme per contrastare la diffusione del Covid 19 nelle scuole. Eventi voluti dal direttore Usr Molise, Anna Paola Sabatini, e svolti in collaborazione con Gemelli Molise.

Tra i relatori di oggi: Walter Ricciardi, il Consulente Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronovirus, e Daniela Chieffo, specialista in psicoterapia dell’Ircss Gemelli di Roma. Hanno trattato aspetti fondamentali per ripartire in sicurezza il 14 settembre con un anno scolastico in presenza, sciogliendo anche alcuni dubbi e sfatando luoghi comuni.

“Le scuole vanno, sicuramente, riaperte – ha detto Ricciardi – ma per mantenerle tali è importante seguire la testimonianza virtuosa di quei Paesi che hanno rispettato, rigidamente, le prescrizioni igienico-sanitarie”. Il secondo appuntamento è per l’8 settembre dalle 11,30 alle 12,30.

“Il personale tutto della nostra scuola – ha detto all’Ansa Sabatini – risponde, come sempre, con grande interesse a tutte le iniziative che hanno ricadute positive nella sfera umana e professionale e spendibili, quindi, a favore degli studenti”. Ai lavori ha partecipato anche l’Amministratrice delegata del Gemelli Molise, Celeste Condorelli.