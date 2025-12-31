Dal Mit oltre 286mila euro per le strade dei piccoli comuni del Molise

CAMPOBASSO – Con decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Nel dettaglio, per il Molise sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Salcito, Colle D’Anchise e Trivento per un finanziamento totale di oltre 286mila euro.

A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali. Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3.422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile.

Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. L’obiettivo del ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.