Tradizione, arte e musica: presepi artigianali, mostre, riti identitari ed eventi speciali per iniziare il 2026 immersi nella cultura

REGIONE – Il primo giorno dell’anno in Molise si apre all’insegna della tradizione, dell’arte e della musica. Molisenews24.it ricorda che tra presepi artigianali, mostre che raccontano la storia e la creatività del territorio, riti identitari e appuntamenti musicali, il 1° gennaio offre un percorso ricco e suggestivo per chi vuole iniziare il 2026 immerso nella cultura. Dalle esposizioni che proseguono per tutto il periodo festivo agli eventi speciali di oggi, c’è più di un motivo per uscire e lasciarsi sorprendere.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 GENNAIO

Presepe vivente a Guardialfiera.

Ndocciata di Capodanno a Bagnoli del Trigno.

Alle 18.30 Concerto di Capodanno all’Auditorium Altobello di Oratino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 gennaio

Manuel Petti Ensemble al Palazzo Ducale di Larino.

4 gennaio

Alle 18 “Luci tra le luci”, concerto dell’Orchestra Iubilate alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Frosolone.

Collage in concerto a Campitelo Matese (ore 21).

5 gennaio

A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.

Viv Viva la Befana a Bojano.

La Notte della Pasquetta a Santa Croce di Magliano.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.