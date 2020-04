Dati Coronavirus in Molise, il bollettino del 4 aprile 2020

Il nuovo bollettino della mattina, 4 aprile 2020 di Asrem. Salgono a 204 i tamponi positivi, 30 i ricoverati al Cardarelli

REGIONE – Salgono i contagi, in particolare nella provincia di Isernia. Ben 29 nelle ultime 24 ore (24 dalla casa di riposo di Agnone). Consueto appuntamento con il bollettino dati Arsem questa mattina dopo l’ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio. Ad oggi, sabato 4 aprile in Molise sono complessivamente 1491 tamponi processati di cui 1287 negativi. Tra i 204 sono 154 nella provincia di Campobasso, 40 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 6 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso).

Sono 144 i pazienti in isolamento domiciliare (127) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (17), 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso), 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni), 11 i pazienti deceduti con Coronavirus (9 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione).